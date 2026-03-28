Bakanlıktan 'Mehmet Şimşek' iddiasına yanıt: 'Bakanın ortağı' şeklinde sunulması karalama çabası

Sözcü gazetesinde yer alan "Şimşek'in ortağı Çamlıbel'i 4 milyara delecek" başlıklı haber için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Haberde, Çamlıbel Tüneli'nin ihalaesi hakkında, "Tokatlıların 10 yıldır beklediği, AKP’lilerin ‘Hasretle beklenen tünelimiz’ dediği tünelin ihalesi verildi. Şirketlerden birisi Hazine ve Maliye Bakanı’nın ortağının şirketi" ifadeleri yer alıyordu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, haberin algı oluşturma gayreti taşıdığı ileri sürüldü.

"HUKUKİ HAKLARIMIZ KULLANILACAK"

Bakanlık açıklamasında, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in, Bakanlık görevinin olmadığı 2021 yılında, Londra'da sadece 163 metrekarelik bir dairenin tadilatı için oluşturulan şirket ortaklığının, şahsın aldığı her ihaleyle ilişkilendirilerek 'Bakanın ortağı' şeklinde sunulması bilinçli bir karalama çabasıdır" denildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu habere ilişkin hukuki hakların kullanılacağı kaydedildi.