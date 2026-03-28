Bakanlıktan 'Mehmet Şimşek' iddiasına yanıt: 'Bakanın ortağı' şeklinde sunulması karalama çabası

28.03.2026 12:51:00
Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Şimşek'in ortağı Çamlıbel'i 4 milyara delecek" başlıklı habere yanıt olarak yapılan açıklamada, "'Bakanın ortağı' şeklinde sunulması bilinçli bir karalama çabasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Sözcü gazetesinde yer alan "Şimşek'in ortağı Çamlıbel'i 4 milyara delecek" başlıklı haber için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Haberde, Çamlıbel Tüneli'nin ihalaesi hakkında, "Tokatlıların 10 yıldır beklediği, AKP’lilerin ‘Hasretle beklenen tünelimiz’ dediği tünelin ihalesi verildi. Şirketlerden birisi Hazine ve Maliye Bakanı’nın ortağının şirketi" ifadeleri yer alıyordu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, haberin algı oluşturma gayreti taşıdığı ileri sürüldü.

"HUKUKİ HAKLARIMIZ KULLANILACAK"

Bakanlık açıklamasında, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in, Bakanlık görevinin olmadığı 2021 yılında, Londra'da sadece 163 metrekarelik bir dairenin tadilatı için oluşturulan şirket ortaklığının, şahsın aldığı her ihaleyle ilişkilendirilerek 'Bakanın ortağı' şeklinde sunulması bilinçli bir karalama çabasıdır" denildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu habere ilişkin hukuki hakların kullanılacağı kaydedildi.

Memleketine giden Mehmet Şimşek'in yuhalandığı görüntüler ortaya çıktı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, 19 Mart tarihinde, memleketi Batman'a gerçekleştirdiği ziyarette, trafik akışının durdurulması nedeni ile yuhalandığı görüntüler ortaya çıktı.
SGK borçları TBMM gündemine geldi: CHP'den, Mehmet Şimşek'e 13 soru CHP'li Tanrıkulu, artan hayat pahalılığı ve daralan iç talebin küçük esnafı iflasın eşiğine getirdiğini belirterek, Meclis'e sunduğu önergeyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e 13 soru yöneltti.
Güldem Atabay'dan Bakan Mehmet Şimşek'e: 'Engellilerin araç alımındaki hakkını fiilen ortadan kaldırdınız' CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, "Sayın Mehmet Şimşek, AYM kararı sonrası oluşan boşluğu doldurmayarak, engellilerin araç alımındaki hakkını fiilen ortadan kaldırdınız. Bu bir teknik aksaklık değil. Bu, kimin yük taşıyacağına dair bilinçli bir tercihtir. Vicdansızlıktır. Hak gaspıdır" dedi.