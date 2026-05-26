Global İslami Ekonomi Zirvesi 3-6 Haziran'da İstanbul'da başlıyor

İslam ekonomisinin geleceğine yön veren karar alıcılar, uluslararası liderler ve finans kuruluşları, 3-6 Haziran tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi (İFM) Halkbank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenecek "3. Global İslami Ekonomi Zirvesi"nde bir araya gelecek.

Bu yıl "İslam Ekonomisinde Sermaye: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Servetin Yapılandırılması" temasıyla düzenlenen zirve, AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu tarafından organize ediliyor. Etkinlik; Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye Varlık Fonu, İFM, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve İbn Haldun Üniversitesi stratejik ortaklığında gerçekleştirilecek.

SERMAYENİN ETİK VE TOPLUMSAL ROLÜ

Zirvede sermaye yalnızca finansal bir araç olarak değil; etik sorumluluk, toplumsal fayda ve üretken büyüme ile bütünleşen bir değer olarak ele alınacak. AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu Mütevelli Heyeti Başkanı Abdullah Saleh Kamel, Türkiye'nin bu küresel diyalog için güçlü bir zemin sunduğunu belirtirken, Genel Sekreter Yousef Hassan Khalawi zirvenin somut çıktılar ve işbirlikleri üretmeyi amaçladığını vurguladı.

ÜST DÜZEY KATILIM VE STRATEJİK KONULAR

Dört gün sürecek zirveye; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, BM Özel Temsilcisi Prof. Dr. Mahmoud Mohieldin, Malezya ve Filistin merkez bankası yetkilileri ile ekonomi yönetimlerinden önemli isimler katılacak. Etkinlikte; İslami bankacılık, sukuk, yapay zeka, fintek, girişimcilik ve vakıf sistemleri gibi konular üst düzey panellerde tartışılacak.

RAPOR LANSMANI, ÖDÜLLER VE YENİ İŞBİRLİKLERİ

Zirvede, alanında kapsamlı bir referans olan "AlBaraka Stratejik İslam Ekonomisi Raporu" ilk kez kamuoyuyla paylaşılacak. Toplam 1 milyon Suudi Riyali ödüllü Saleh Kamel İslam Ekonomisi Ödülü (SKIEA) kapsamında yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademik projeleri desteklenecek.

Zirve ayrıca uluslararası ekonomik işbirliklerine sahne olacak. Program kapsamında CIBAFI ile İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi (OIC-AC), İbn Haldun Üniversitesi ile Malezya Sermaye Piyasası Kurulu gibi kurumlar arasında stratejik mutabakat zaptları imzalanacak.