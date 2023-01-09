Goldman Sachs 3200 kişiyi işten çıkaracak

Yayınlanma: 09.01.2023 - 09:28

Güncelleme: 09.01.2023 - 09:28

ABD'li Goldman Sachs Group, zorlu ekonomik koşullara hazırlanırken çarşamba gününden itibaren şirket genelinde binlerce kişiyi işten çıkarmaya başlayacak.



Konuya yakın iki kaynaktan biri işten çıkarmaların 3,000'in üzerinde olmasının beklendiğini ancak nihai sayının henüz belirlenmediğini söyledi.

Goldman Sachs sorulara yanıt vermedi.

Bloomberg'de dün yer alan habere göre Goldman Sachs yaklaşık 3,200 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Koronavirüs salgını sırasında yüksek sayıda personel alımı yapan Goldman Sachs'ın üçüncü çeyreğin sonu itibariyle 49,100 çalışanı bulunuyor.