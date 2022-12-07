Goldman Sachs kriptodaki krizi fırsata çevirmeyi planlıyor
Goldman Sachs, FTX'in çöküşü ile kripto şirketlerinin yaşadığı değer kaybını, sektöre yatırım yapmak için bir fırsat olarak görüyor. FTX'in çöküşü, sadece kripto hizmetleri veren görece yeni şirketlere olan güveni azaltırken, geleneksel finans şirketlerine olan talep artıyor. Fakat geleneksel finans şirketleri arasında kriptoya olan şüpheci bakış devam ediyor.
Goldman Sachs, FTX’in çöküşünün şirketlere olan yatırımcı ilgisini köreltmesi ve şirketlerin değerlerini olumsuz etkilemesi nedeniyle, kripto şirketlerine “on milyonlarca dolar” şeklinde belirtilen miktarda yatırım yapmayı planlıyor.
Reuters’a konuşan Goldman Sachs’ın dijital varlıklar başkanı Mathew McDermott, FTX’in iflasının daha güvenilir ve piyasa düzenleyiciler tarafından denetlenen kripto şirketlerine olan ihtiyacı artırdığını söylerken, bankanın farklı kripto şirketlerini incelediğini ekledi.
McDermott geçtiğimiz ay verdiği röportajda “Çok daha makul fiyatlanmış, çok ilginç fırsatlar görüyoruz” demişti.
McDermott, FTX’in iflası hakkında ise “Ekosistemin birçok yerinde örnek gösterilen FTX, piyasaya olan güveni kesinlikle gerilemeye uğrattı. Fakat kriptonun altında yatan teknolojinin çalışmaya devam ettiğini tekrar etmek isterim” dedi.
Goldman Sachs’ın yatırım yapmayı planladığı miktar, geçtiğimiz sene 21,6 milyar dolar kazanç sağlamış bir Wall Street devi için yüksek olmasa da, bankanın kripto sektöründeki sorunlara rağmen yatırım yapmaya istekli olması, uzun dönemde bir fırsat gördüğünün göstergesi olarak yorumlanıyor.
Bankanın CEO’su David Solomon, FTX’te yaşananların ilk günlerinde CNBC’ye verdiği röportajda, kripto paraların “yüksek oranda spekülatif” olduğunu düşündüğünü, buna rağmen kripto paraların altında yatan ve gün geçtikçe resmiyet kazanan teknolojik altyapıda yüksek potansiyel gördüğünü söylemişti.
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