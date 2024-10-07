Goldman Sachs Çin teşvikleriyle hisse senetlerinde yükseliş bekliyor

Yayınlanma: 07.10.2024 - 10:02

Güncelleme: 07.10.2024 - 10:02

Goldman Sachs Group Inc., Pekin yönetiminin açıkladığı teşviklerin olumlu etkilerine dikkat çeken iyimserler arasında yer alarak, Çin hisse senetlerine yönelik tavsiyesini yükseltti.

Paylaşılan bir notta, Tim Moe ve diğer stratejistler hükümetin politika önlemlerini tam olarak uygulaması durumunda Çin hisse senetlerine ait göstergelerde yüzde 15-20 oranında artış yaşanabileceğini belirtti.

Stratejistler, değerlemelerin halen tarihsel ortalamanın altında olduğunu, kazançların iyileşebileceğini ve küresel yatırımcıların pozisyonlarının zayıf kaldığını dile getirdi. Ayrıca, teşviklerin politika yapıcıların büyüme risklerine karşı yeterli önlemler aldığını gösterdiğini ifade ettiler.

Pekin’in geçtiğimiz haftalarda açıkladığı kapsamlı teşvik paketi, HSBC Holdings Plc ve BlackRock Inc. gibi Wall Street devlerinin Çin hisse senetlerine yönelik tavsiyelerini artırmalarına yol açtı.

Eylül ayında en düşük seviyesine gerileyen CSI 300 Endeksi yüzde 27 oranında toparlandı. Yatırımcılar Çin’deki resmi tatilin sona ermesiyle salı günü piyasanın kazançlarını artırıp artırmayacağını gözlemleyecek.