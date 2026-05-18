Goldman Sachs'tan dikkat çeken analiz: Altın fiyatları ne kadar olacak?

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs analistleri, merkez bankalarının altın alımlarını artırmasının beklendiğini ve bunun altın fiyatlarının yıl sonuna kadar toparlanmasına katkı sağlayabileceğini bildirdi.

Analistler Lina Thomas ve Daan Struyven’in 15 Mayıs tarihli değerlendirme notuna göre, 2026 boyunca aylık ortalama altın alımının 60 tona ulaşması bekleniyor. Revize edilen birikim tahminlerine göre, alımların 12 aylık hareketli ortalaması mart ayında 50 ton seviyesinde hesaplandı.

MERKEZ BANKALARINDA ALTINA GÜÇLÜ İLGİ

Goldman Sachs analistleri, merkez bankalarının altına yönelik “güçlü bir temel ilgi” gösterdiğini belirterek, son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmelerin rezerv çeşitlendirme eğilimini daha da güçlendirebileceğini ifade etti.

Dünya Altın Konseyi’nin ilk çeyreğe ilişkin verileri de bu görünümü destekledi. Konsey, yılın ilk üç ayında altın alımlarının 244 tona ulaştığını açıkladı. Önceki çeyrekte bu rakam 208 ton olarak kaydedilmişti.

SAVAŞ ALTIN FİYATLARINI BASKILADI

Altın fiyatları, Batı Asya’da savaşın başlamasının ardından baskı altında kaldı. Artan enerji maliyetleri küresel çapta enflasyonist baskıları artırırken, merkez bankalarının para politikasında gevşeme ihtimalini zayıflattı.

Çatışmaların sona ereceğine dair net bir işaret bulunmaması nedeniyle tahvil piyasalarında satış baskısı oluşurken, bu durum getiri sağlamayan altın üzerinde de baskı yarattı.

GOLDMAN SACHS TAHMİNİNİ KORUDU

Spot altın pazartesi günü ons başına 4 bin 560 doların üzerinde işlem gördü. Bu seviye, ocak sonunda kırılan ve 5 bin 600 doların hemen altında bulunan tarihi zirvenin altında kalmaya devam etti.

Goldman Sachs, yıl sonuna ilişkin ons başına 5 bin 400 dolarlık altın tahminini korudu. Benzer beklentiler daha önce UBS Group ve ANZ Group tarafından da paylaşılmıştı.

KISA VADEDE TEMKİNLİ DURUŞ

Analistler kısa vadede ise daha temkinli bir görünüm çizdi. Değerlendirmede, “Özel yatırımcılar likidite ihtiyacıyla karşı karşıya kalırsa (örneğin daha yüksek faizler ve daha zayıf büyüme beklentileri nedeniyle hisse senedi piyasalarında satış eğilimi artarsa) altın doğal bir nakit kaynağı olabilir” ifadelerine yer verildi.

ÇİN MERKEZ BANKASI ALIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Goldman Sachs’ın tahmin yönteminde, Birleşik Krallık ticaret verilerindeki akışların yanı sıra merkez bankalarının rezerv hareketleri de dikkate alındı.

Özellikle People's Bank of China, nisan ayında bir yılı aşkın sürenin en büyük altın alımını gerçekleştirerek rezervlerine 260 bin ons ekledi. Böylece banka art arda 18’inci ay altın alımı yapmış oldu.