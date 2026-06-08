Goldman Sachs yeni tahminini yayımladı: Fed faiz indirimi 2027'ye kaldı

Goldman Sachs, Federal Reserve System’ne ilişkin faiz indirim beklentilerini ileri tarihlere erteledi. Banka, daha önce Aralık 2026 ve Mart 2027 olarak öngördüğü faiz indirimlerini Haziran 2027 ve Aralık 2027 dönemine kaydırdı.

Buna karşın Goldman Sachs, faiz artırımı olasılığının düşük kaldığı yönündeki temel görüşünü korudu.

Revizyonun, ABD’de mayıs ayında açıklanan güçlü istihdam verilerinin ardından geldiği belirtildi. Verilere göre tarım dışı istihdam mayısta 172 bin kişi arttı.

FED POLİTİKASINDA TEMKİNLİ DURUŞ

David Mericle, Fed yetkililerinin uzun vadeli faiz tahminlerinin son bir yılda büyük ölçüde değişmediğini ifade etti.

Mericle, birçok üyenin mevcut para politikasını “ılımlı ölçüde kısıtlayıcı” olarak değerlendirdiğini ve enflasyonun yavaşlaması halinde normal faiz seviyelerine dönüşün mümkün olabileceğini belirtti.

Enflasyonun kalıcı hale gelme ihtimalinin düşük görüldüğünü aktaran Mericle, Goldman Sachs’ın temel senaryosunda gelecek yıl iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi öngörüldüğünü ancak bu senaryonun gerçekleşme olasılığının yüzde 40’tan yüzde 30’a düşürüldüğünü kaydetti.

KÜRESEL BANKALARDA FAİZ BEKLENTİSİ DEĞİŞİYOR

Son dönemde diğer büyük yatırım bankalarının da faiz patikasına ilişkin daha temkinli tahminler paylaştığı görülüyor.

Bank of America, Fed’in bu yıl faizleri sabit bırakacağını, 2027’de ise iki kez faiz indirimi yapacağını öngörürken; Morgan Stanley ve Barclays gibi kurumlar da bu yıl faiz indirimi ihtimalini düşük görüyor.

TRUMP’TAN FAİZ ELEŞTİRİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, piyasa beklentilerinin aksine faiz indirim çağrılarını sürdürdü.

Trump, NBC’ye verdiği röportajda güçlü ekonomik verilerin faiz artışı korkusuyla piyasaları baskıladığını savunarak, faiz artırımı için bir neden olmadığını söyledi.

Trump ayrıca politika faizinin artırılmasının hata olacağını, bunun yerine faizlerin düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Açıklamaların, 16-17 Haziran’da yapılması planlanan FOMC toplantısı öncesinde Fed üzerindeki baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.