Goldman Sachs: 'TL'de keskin bir değer kaybını fiyatlanıyor'
Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye'nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs seçim sonuçlarının ardından döviz piyasasının Türk lirasında keskin bir değer kaybını fiyatladığını ve Merkez Bankası'nın düşen rezervlerinin kurda oynaklık riskini yükselttiğini öngördü.
ABD yatırım bankası Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye'de 3 gün sonra yapılacak olan kritik seçimlerin ardından dikkat çeken bir analizde bulundu. 10 Mayıs tarihli raporda, seçimlerin makroekonomik dalgalanmaların arttığı bir ortamda gerçekleştiği vurgulanarak piyasanın Türk lirasında keskin bir değer kaybını fiyatladığına yer verildi.
MERKEZ REZERVLERİ KURDAKİ OYNAKLIK RİSKİNİ ARTIRIYOR
Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde yaşanan keskin düşüşün kurda oynaklık riskini artırdığına dikkat çekildi. Ayrıca ekonomi yönetiminin döviz kurunu görece istikrarlı tutmasına rağmen enflasyonun yüzde 40'a yakın seyrettiği belirtildi.
DÖVİZDE DALGALANMA RİSKİ YÜKSELDİ
Bloomberg'in aktardığına göre; Goldman Sachs ekonomistleri, TCMB'nin gerileyen rezervlerinin etkisini de ele aldı. Raporda, TCMB'nin rezervlerinin keskin bir düşüş gösterdiği ve bunun da döviz kurlarında yeniden dalgalanma riskini artırdığı ifade edildi.
Dalgalı makroekonomik ortamla birlikte farklı politika gündemlerinin piyasalarda keskin bir yeniden fiyatlamaya yol açtığını düşünen Goldman Sachs ekonomistleri, raporda "Bize göre fiyatlanan faiz beklentileri, muhalefetin kazanma olasılığının piyasa beklentilerinde daha yüksek olduğunu ve muhalefetin iktidarında fiyat istikrarına odaklanma programı doğrultusunda faizleri kararlı bir şekilde artıracağı olasılığının öne çıktığını gösteriyor" ifadelerine yer verdi.
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