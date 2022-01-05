Goldman Sachs'tan Bitcoin için kritik 'boğa' tahmini

05 Ocak 2022 Çarşamba, 11:22

Goldman Sachs Group’a göre Bitcoin, yatırımcıların dijital varlıkları daha fazla benimsemesiyle altın yatırımlarının bir kısmını çekmeye devam ederek 100 bin dolar seviyesine çıkabilir.

Goldman, Bitcoin’in piyasa değerinin 700 milyar doların biraz altında olduğunu tahmin ediyor. Bu, kurumun Bitcoin ve altından oluştuğunu belirttiği “değer saklama pazarının yüzde 20’sini oluşturuyor.

BloombergHT'nin haberine göre, yatırıma uygun altının değerinin ise 2,6 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Goldman Sachs Küresel FX ve EM Stratejisi Eş Direktörü Zach Pandl’a göre Bitcoin’in “değer saklama aracı” pazarındaki payı önümüzdeki beş yıl içinde “varsayımsal olarak” yüzde 50’ye yükselirse, fiyatı yüzde 17 veya yüzde 18’lik toplam yıllık getiri ile 100 bin doların biraz üzerine çıkabilir.

ENGELLER OLUŞTURABİLİR

Geçen yıl yaklaşık yüzde 60 değer kazanan Bitcoin, bu sabah 46 bin dolar seviyelerinden işlem görüyor. Piyasa değerine göre en büyük dijital varlık olan Bitcoin, kasım ayında 69 bin dolara yaklaşarak rekor kırdı ve 2016’dan bu yana yüzde 4,700’den fazla arttı.

Bununla birlikte Goldman’ın notunda Bitcoin’in doğal kaynak kullanımının kurumsal adaptasyon konusunda engeller oluşturabileceği değerlendirmesine de yer verildi. Bitcoin uzun zamandır dijital altın olarak anılıyor.