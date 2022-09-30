Goldman Sachs'tan İngiltere için faiz tahmini

30 Eylül 2022 Cuma, 15:38

İngiltere ekonomisinin yüksek enerji fiyatlarından kaynaklı ciddi bir negatif, dış şok yaşamakta olduğunu, bu durumunun büyüme görünümü üzerinde baskı yaratırken Sterlin'in de zayıflamasına yol açtığını belirtti.

Sterlin'in yakın gelecekte ABD doları karşısında biraz daha zayıflamasını, 1,05 seviyesine kadar gerilemesini bekleyen Goldman Sachs, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ara bir toplantı yaparak büyük bir faiz artırımına gitmesinin olasılıklar arasında olduğunu vurguladı.

Temel beklenrtilerninin ise BoE'nin Kasım toplantıs ında daha şahin bir tutum takıması yönünde olduğunu belirten Goldman Sacns, BOE'nin Kasım ve Aralık toplantılarında 100'er baz puann faiz artırmasını beklediklerini ifade etti.