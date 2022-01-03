Goldman Sachs'tan korkutan enflasyon ve faiz tahmini
Goldman Sachs, Türkiye'de enflasyonun yılın ilk çeyreğinde yüzde 40 seviyesini aşacağı ve yılın büyük bir bölümünde bu seviyede kalacağı tahmininde bulundu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları, aralık ayında aylık bazda yüzde 13,58 artarken, yıllık enflasyon yüzde 21,31'den, yüzde 36,08'e yükseldi. Bu oran Eylül 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti.
Goldman Sachs'ın müşterilerine gönderdiği notunda "Mevsim etkisinden arındırılmamış aylık enflasyonun sürpriz biçimde yüzde 13.6 seviyesine yükselmesiyle Türkiye'de enflasyonun birinci çeyrekte yüzde 40 seviyesini aşacağını ve yılın büyük bölümünde o seviyede kalacağını tahmin ediyoruz" ifadesi yer aldı.
''BAŞARILI OLAMAYACAK''
Goldman Sachs notunda "TL'deki volatilite dikkate alındığında enflasyon tahminlerindeki belirsizlik olağandışı şekilde yüksek ve yukarı yönlü. İdari ve kısmi mali önlemlerle desteklenen yüzde 14 seviyesindeki politika faizinin TL'yi sürdürülebilir biçimde dengeleyebilme konusunda başarılı olamayacağına yönelik görüşümüzü sürdürüyoruz" denildi.
''FAİZ ORANLARI SERT BİÇİMDE YÜKSELECEK''
Notta ayrıca, "Yetkililerin TL'ye istikrar kazandırmak için seçtiği olağandışı politika tercihlerini sürdürdükleri göz önüne alındığında bunun gerçekleşeceğine yönelik inancımız güçlü olmasa da, tahminlerimiz ikinci çeyrekte faiz oranlarının sert biçimde yükseleceği yönünde" denildi.
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