Goldman Sachs'tan seçim öncesi açıklama

Yayınlanma: 04.05.2023 - 11:31

Güncelleme: 04.05.2023 - 12:09

Wall Street'in başlıca bankalarından Goldman Sachs, Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinin öncesinde ülkedeki bankalara "temkinli" yaklaştıklarını açıkladı.

Goldman Sachs, seçim sonrasında yıllardır uygulanan alışılmışın dışındaki para politikasının değişmesiyle gerçekleştirilebilecek faiz artırımlarından diğer şirketlere kıyasla bankaların daha çok etkilenebileceğine dikkat çekti.

Anketler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tarihi seçimi kaybedebileceğine işaret ediyor. Hükümetin aşırı gevşek para politikası nedeniyle yüzde 85'in üzerine tırmananan enflasyonla beraber yaşanan hayat pahalılığı krizi Erdoğan'ın seçimi kaybetmesinde büyük bir etken olabilir.

Goldman Sachs notunda, geçmişe bakıldığında Türk bankalarının yüksek faiz oranlarından fayda sağladığını ancak hükümetin geçen Kasım ayında getirdiği düzenlemelerin bu döngüyü bozarak bankaları düşük faizli kredi vermeye zorladığı belirtti.

Goldman Sachs, bankaların kısa vadeli borçlanmaya geçişi takiben sağlam kalmaya devam ettiklerini belirtse de hükümetin bu yılın başında TL'nin değerini korumak için kur korumalı mevduatlara uygulanan sınırı kaldırmasının bankaları muhtemel bir faiz artırımının yaratacağı etkiye daha fazla maruz bıraktığını ekledi.

Goldman Sachs analisti Jolene Zhong notta "Bizim görüşümüz, muhalefetin kazanması durumunda bankaların büyük ihtimalle darbe alacağı yönünde" ifadelerini kullandı.