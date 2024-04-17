Goldman Sachs'tan Türk bankaları için değerlendirme

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türk bankalarında hedef fiyatlarını güncelledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 14:14
Goldman Sachs'tan Türk bankaları için değerlendirme
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Goldman Sachs, sektör trendleri ve Döviz, tahvil getirileriyle enflasyondaki son hareketler dolayısıyla kapsamı altındaki Türk bankaları için 12 aylık fiyat hedeflerini ortalama yüzde 43 oranında yükseltti.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Mikhail Butkov'un da aralarında bulunduğu analistlerin raporuna göre Goldman Sachs, net faiz marjı varsayımını 2024-2024 döneminde 10-15 baz puan azaltırken, 2026-2028 dönemi için ortalama 30 baz puan artırdı.

Raporda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mart ayındaki toplantısında yaptığı 500 baz puanlık sürpriz faiz artırımının etkisinin yanı sıra en son bankacılık verileri ve ekonomistlerinin yetkililer, bankalar ve şirketlerle yaptığı toplantılardan elde edilen çıkarımlar da dikkate alındı.

Analistler, "Konuşulan kişilerin Türkiye'nin küresel finans piyasalarına tamamen yeniden entegre edilmesinin amaçlandığını düşünüyor" diye yazdı.

Goldman'ın analistleri bu saptamaların ardından Türk bankalarında hedef fiyatları şöyle belirledi:

 

Banka Eski Hedef Fiyat Yeni Hedef Fiyat Tavsiye
Akbank 49 72 AL
Yapı Kredi 26 38 NÖTR
Garanti BBVA 71 91 NÖTR
İş Bankası 10,8 14,8 NÖTR
Vakıfbank 11 16 SAT
Halkbank 7,8 11,9 SAT

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