Dev ABD'li yatırım bankası Goldman'dan TL ve enflasyon analizi: Yerel seçimler ‘Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'de seçim sonuçlarından bağımsız olarak hem parasal hem de mali politikanın devam edeceği öngörüsünde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 15:15
Dev ABD'li yatırım bankası Goldman'dan TL ve enflasyon analizi: Yerel seçimler ‘Dolar/TL’yi nasıl etkiler?
Abone Ol google-news

Goldman Sachs, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi son Türkiye raporunu yayınladı.

Raporda, "Seçim sonuçlarından bağımsız olarak hem parasal hem de mali politikanın devamını ve rezervlerin yanı sıra TL'nin üzerindeki baskının da yatışmasını bekliyoruz. Bütçe gelirlerinin uzun dönemli ortalamasına ulaşmasından dolayı seçimlerin ardından geçen yıla benzer vergi artışları beklemiyor ve harcama yönlü baskıların da azalacağını düşünüyoruz" ifadesi kullanıldı.

"TL'DEKİ DEĞER KAYBI OLASILIĞININ DÜŞÜK OLDUĞUNA SİNYAL"

Yıl sonu enflasyon tahminine de yer verilen raporda, "Enflasyonun mayısta zirveye çıkacağını ve oradan olumlu baz etkileriyle birlikte yıl sonuna kadar yüzde 33'e kadar keskin bir düşüşe başlayacağını tahmin ediyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, döviz talebine ilişkin olarak, "Türk halkının seçimlerden sonra TL'nin aşırı değer kaybedeceğine yönelik düşüncelerinden kaynaklı artan döviz talebi var ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizinde geçen hafta 500 baz puan artışa gitmesinin böyle bir değer kaybı olasılığının düşük olduğuna dair güçlü bir sinyal gönderdiğini düşünüyoruz" ifadesine yer verildi.

"ENFLASYONUN YÜZDE 68,5'E YÜKSELECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ"

Ramazanın bu yıl mart ayına denk gelmesi nedeniyle artan gıda ve hizmet enflasyonuyla birlikte enflasyonun bu dönemde yüksek seyretmeye devam edeceği öngörüsüne yer verilen raporda, "Olumsuz baz etkisi nedeniyle de martta enflasyonun yıllık bazda yüzde 68,5'e yükseleceğini tahmin ediyoruz" denildi.

Raporda, aylık bazda döviz kurundaki zayıflık nedeniyle yükselen çekirdek mal enflasyonuna karşılık diğer Tüketici Fiyat Endeksi alt kalemlerinde yavaşlama beklendiğine işaret edilerek, mevcut enflasyon ortamında ücret artışları ve ramazan ayının enflasyon üzerindeki toplam etkisini hesaplamanın zorluğu nedeniyle tahminler üzerinde bir belirsizlik olduğu kaydedildi.


Goldman Sachs haberleri dolar haberleri Seçim haberleri

İlgili Haberler

Türkiye'nin brüt dış borcu 500 milyar dolar

Türkiye'nin brüt dış borcu 500 milyar dolar
Bakan Şimşek açıkladı: Dünya Bankası'ndan 1.5 milyar dolarlık kaynak aldık

Bakan Şimşek açıkladı: Dünya Bankası'ndan 1.5 milyar dolarlık kaynak aldık
Döviz yatırımcısı dikkat... Seçim öncesi dolar TL'de yükseliş sürüyor! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 29 Mart 2024 döviz fiyatları...

Döviz yatırımcısı dikkat... Seçim öncesi dolar TL'de yükseliş sürüyor! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 29 Mart 2024 döviz fiyatları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Belediye başkanının aracına silahlı saldırı! ‘Hiçbir zorbalık bizi bu yoldan alıkoyamaz’

Belediye başkanının aracına silahlı saldırı! ‘Hiçbir zorbalık bizi bu yoldan alıkoyamaz’
20 Yıl sonra ortaya çıkan korkunç gerçek: Baba müebbet hapisle cezalandırıldı!

20 Yıl sonra ortaya çıkan korkunç gerçek: Baba müebbet hapisle cezalandırıldı!
CHP’liler Ankara’da saha izlenimlerini anlattı, hedeflerini açıkladı: Rekor bekleniyor

CHP’liler Ankara’da saha izlenimlerini anlattı, hedeflerini açıkladı: Rekor bekleniyor
Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri açıklandı!
Yarbay intihar etti: Yaşamına son verdikten sonra arkasında bıraktığı mektupta yazanlar dikkat çekti

Yarbay intihar etti: Yaşamına son verdikten sonra arkasında bıraktığı mektupta yazanlar dikkat çekti
Günlük burç yorumları: 30 Mart 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 30 Mart 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu
Tamer Karadağlı 'adresi' şaşırdı: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait sandığı bina, Bakanlığa ait çıktı!

Tamer Karadağlı 'adresi' şaşırdı: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait sandığı bina, Bakanlığa ait çıktı!
Sancaktepe’de ‘seçim rüşveti’ iddiası: AKP’li başkandan oy karşılığı ‘alışveriş kartı’

Sancaktepe’de ‘seçim rüşveti’ iddiası: AKP’li başkandan oy karşılığı ‘alışveriş kartı’