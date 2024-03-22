Dev ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan kritik faiz yorumu: 'TCMB üçüncü çeyrekten itibaren...'

ABD'li banka Goldman Sachs, 500 baz puanlık faiz artırımının enflasyondaki artış ve Türk Lirası'ndaki değer kaybına yönelik tek seferlik bir ayarlama olduğunu ve bir faiz artırım döngüsünün başlangıcı olmadığını belirtti.

Reuters
Yayınlanma: 22.03.2024 - 10:04
Dev ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan kritik faiz yorumu: 'TCMB üçüncü çeyrekten itibaren...'
Abone Ol google-news

ABD'nin en ünlü yatırım bankalarından olan Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştirdiği 500 baz puan büyüklüğündeki faiz artırımının enflasyon ve para biriminde değer kaybı beklentilerine yönelik tek seferlik bir adım olduğunu, bir faiz artırımı döngüsünün başlangıcı olmadığını kaydetti. 

Goldman Sachs, ayrıca kararın fiyatlarda istikrarı sağlama ve ortodoks para politikasına geçiş konularında Merkez Bankası'nın güvenilirliğini artıracağını da belirtti.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 32,5

Değerlendirmede "Yıllık enflasyonun yılın ikinci yarısında keskin bir düşüşe geçerek yıl sonunda yüzde 33'e gerilemesini ve TCMB'nin üçüncü çeyrekten itibaren para politikasını gevşetmeye başlayarak 2024 sonunda yüzde 32,5'e ulaşmasını beklemeyi sürdürüyoruz" denildi.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye yükseltmişti. 


Goldman Sachs haberleri TCMB haberleri faiz haberleri politika faizi haberleri

İlgili Haberler

Goldman Sachs'tan petrol fiyatı tahmini: Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? 26 Şubat 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Goldman Sachs'tan petrol fiyatı tahmini: Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? 26 Şubat 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Dev ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan faiz değerlendirmesi: 'Kredi kartlarına tedbir gelebilir'

Dev ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan faiz değerlendirmesi: 'Kredi kartlarına tedbir gelebilir'
Goldman Sachs'tan korkutan tablo: Dolar bu tarihte 48 lirayı görecek!

Goldman Sachs'tan korkutan tablo: Dolar bu tarihte 48 lirayı görecek!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Keçiörenli gençten Altınok’a: ‘Malvarlığınızla birlikte tüm Ankara'ya komşuymuşsunuz’

Keçiörenli gençten Altınok’a: ‘Malvarlığınızla birlikte tüm Ankara'ya komşuymuşsunuz’
Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu
Herkes malvarlığını merak ediyordu: Turgut Altınok’un kardeşi Cumhuriyet’e konuştu

Herkes malvarlığını merak ediyordu: Turgut Altınok’un kardeşi Cumhuriyet’e konuştu
Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Balık burcu yorumu
Özgür Özel’den ‘Gökhan Zan’ açıklaması: ‘Şaşırmadım, hep bizdeki belediyeleri istedi’

Özgür Özel’den ‘Gökhan Zan’ açıklaması: ‘Şaşırmadım, hep bizdeki belediyeleri istedi’
Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Akrep burcu yorumu
'Kazanacak adayın yanında olmam gerekir' diyerek İYİ Parti’den istifa etmişti: CHP’nin adayına desteğini açıkladı

'Kazanacak adayın yanında olmam gerekir' diyerek İYİ Parti’den istifa etmişti: CHP’nin adayına desteğini açıkladı
‘Adalet’ tişörtüyle Erdoğan mitingine girmek istedi gözaltına alındı

‘Adalet’ tişörtüyle Erdoğan mitingine girmek istedi gözaltına alındı