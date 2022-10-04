Golf Dondurma'ya rekabet soruşturması
Golf dondurma markasının sahibi Natura Gıda şirketi hakkında soruşturma başlattı.
Rekabet Kurulu, dondurma sektöründe üretici-tedarikçi olarak faaliyet gösteren 'Natura Gıda' şirketi hakkında soruşturma başlattı. Golf Dondurma'nın üreticisi şirketin rekabeti engelleyen girişimleri olduğu iddasıyla soruşturma için adım atıldı.
Rekabet Kurulu, 15 Eylül'de gerçekleştirilen toplantıda şirket hakkında, ürünlerinin yeniden satış fiyatının tespitini yaparak rekabeti önleyici faaliyetler yaptığı iddialarını ele aldı. Kurul, ön araştırmada elde edilelen bilgi, belge ve tespitleri yeterli buldu. Firma hakkında 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma başlatılmasına karar verildi.
4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi ise şu şekilde:
"Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır"
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