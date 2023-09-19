Görevden alınmıştı: Merkez Bankası'ndan istifa ettiğini duyurdu
Hafize Gaye Erkan'ın atanmasının ardından Merkez Bankası'ndaki görevinden alınan Gizem Uzuner, sosyal medya hesabından kurumdan istifa ettiğini duyurdu.
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan atanmasının ardından haziran ayında Gizem Uzuner’i İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü görevinden aldı.
Uzuner ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa ettiğini duyurdu.
Söz konusu paylaşım şu şekilde:
“Devlete hizmet olarak görüp kabul ettiğim ve bir yılı aşkın süredir görev aldığım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan bu ay itibarıyla istifa ederek ayrılmış bulunuyorum. Ömürlük deneyimler edindiğim bu yolculuğuma eşlik eden tüm yöneticilerime, İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve İdare Merkezi’ndeki tüm mesai arkadaşlarıma, danışman olarak görevimi sürdürdüğüm kısa sürede desteğini esirgemeyen tüm TCMB mensuplarına çok teşekkür ederim.
Özel sektörde sürdüreceğim bundan sonraki kariyer durağıma dair adresimi yakın zamanda sizlerle paylaşacağım.”
Devlete hizmet olarak görüp kabul ettiğim ve bir yılı aşkın süredir görev aldığım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan bu ay itibarıyla istifa ederek ayrılmış bulunuyorum. Ömürlük deneyimler edindiğim bu yolculuğuma eşlik eden tüm yöneticilerime, İletişim ve Dış İlişkiler Genel…— Gizem Uzuner (@gizemuzuner_) September 18, 2023
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