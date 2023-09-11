Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile Hafize Gaye Erkan, 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanması üzerine toplantıda bir araya geldi. OVP çerçevesinde, bankacılık sisteminde TL'nin ağırlığının artırılmasına yönelik olarak sektördeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşüldü.

AA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 09:39
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanması üzerine araya geldi.

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, toplantıda, OVP çerçevesinde, bankacılık sisteminde TL'nin ağırlığının artırılmasına yönelik olarak sektördeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentilerin görüşüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "TBB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Çakar, toplantının yapıcı ve çok yararlı geçtiğini belirtmiştir. TCMB Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan, bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde TL cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalardaki kararlılıklarını vurgulamıştır. TCMB Başkanı Erkan ve TBB Başkanı Çakar, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün görüş birliğinde olmasından dolayı memnuniyetlerini ifade etmişlerdi" ifadeleri kullanıldı.

 


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Hafize Gaye Erkan Türkiye Bankalar Birliği’ Orta Vadeli Program

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