Gözler 21 Ekim'de: Dolarda yükseliş ne zaman duracak?

17 Ekim 2021 Pazar, 11:14

Dünya'dan Ufuk Korcan'ın haberine göre, piyasalarda geride bıraktığımız hafta en çok konuşulan konu hiç şüphesiz dolardaki yükseliş oldu. 9.20’nin üzerine çıkarak tarihi zirvesine tırmanan dolar, diğer ülke para birimlerinden de negatif ayrışmaya devam etti.

Aslında dolarda yaşanan bu son yükseliş hareketi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu’nun getirildiği tarihte başladı. Ağbal-Kavcıoğlu değişikliği öncesinde 7.20 TL olan dolar, 1 ay hariç ‘istikrarlı’ bir şekilde yükselişini sürdürdü. Merkez Bankası’nın eylül ayında sürpriz bir şekilde 100 baz puanlık indirime gitmesi yukarı yönlü hareketi hızlandırdı. Faiz kararı öncesinde 8.30 TL seviyelerinden işlem gören dolarda, son 1 aylık artış yüzde 10’un üzerine çıktı.

ATAMALAR YÜKSELİŞİ DESTEKLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun görüşmesinin ardından 13 Ekim Çarşamba gecesi 3 Para Politikası Kurulu (PPK) üyesinin görevden alınması ve yerine yeni isimlerin atanması, dolarda alımları hızlandırdı. Öte yandan 21 Ekim’de yapılacak PPK toplantısında faiz indiriminin beklentilerin üzerinde olabileceğine yönelik endişeler de döviz piyasası üzerinde negatif baskı oluşturuyor. Finansal Danışman Egemen Kaya, piyasaların 50 baz puanlık indirimi fiyatlara yansıttığını düşünüyor.

BENZERLERDEN NEGATİF AYRIŞTIK

Yurtdışındaki gelişmelere baktığımızda ise dolar küresel piyasalarda değer kaybediyor. Önceki hafta ABD’de açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin çok altında ve hafta içi açıklanan enfl asyon verisinin yüzde 5.40 ile yüksek gelmesi, doların küresel piyasalarda değer kaybını hızlanırdı. Geride bıraktığımız hafta Türkiye’nin dışındaki diğer gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kazandı.

Güney Afrika Randı’nda 1 haftalık değer artışı yüzde 1.7, Rus Rublesi’nde yüzde 0.88, Singapur Doları’nda yüzde 0.52 oldu. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıkladığı toplantı tutanaklarında, varlık alımlarının kasım-aralık aylarında azaltılacağının ifade edilmesi takvimin netleşmesiyle birlikte küresel risk iştahını olumlu etkiledi.

BU SEVİYEDEN DOLAR ALINIR MI?

Faiz indirimlerinin nereye kadar devam edeceği, döviz kurundaki yukarı yönlü marj açısından belirleyici olacak. Bu ortamda faiz ne kadar düşük seviyeye getirilirse, kur hareketinin de o kadar yukarı hızlanabileceği görüşü hakim. Bank Of America (BofA), Para Politikası Kurulu’nda yaşanan görevden almalar sonrasında yıl sonuna kadar 150 baz puan faiz indirimi yapılacağına yönelik beklentisini yukarı yönlü revize ederek 200 baz puana çıkardı. Uzmanlar, daha önceden dolar pozisyonu almış yatırımcılara bu pozisyonlarını korumalarını öneriyor. Yeni alım yapmayı düşünen yatırımcılara ise acele etmemeleri tavsiye ediliyor. Çünkü hem hisse senedi hem de tahvil-bono piyasasında yabancı payının düşük olması, olası olumsuz gelişmede sınırlı bir yabancı çıkışına işaret ediyor. Yurtiçi yerleşiklerdeki yüksek dolarizasyon oranı da kısa vadede ikinci bir sert yükselişi sınırlayabilir. Faiz indirimlerinin yılın geri kalan aylarında da sürmesi halinde kurlar yılı 9.50-10 TL aralığında tamamlayabilir. Bu da mevcut seviyelere göre yüzde 3-8 aralığında bir getiriye işaret ediyor. TL mevduatlar ise aylık net yüzde 1.5 civarı bir getiri sunuyor.