Dolar'dan bir rekor daha

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2021 Perşembe, 21:23
<p>&nbsp;AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TCMB Para Politikası Kurulu’nda gerçekleştirdiği son görevden almaların ardından dolardaki yükseliş durdurulamıyor.</p>

 AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TCMB Para Politikası Kurulu’nda gerçekleştirdiği son görevden almaların ardından dolardaki yükseliş durdurulamıyor.

<p>Gece yarısında Resmi Gazete'de yer alan atama kararıyla Erdoğan'ın başkan yardımcılığına Taha Çakmak ve PPK üyeliğine Yusuf Tuna'yı atamasının ardından sığ piyasada dolar/TL 9.19 ile yeni zirveyi görmüştü.</p>

Gece yarısında Resmi Gazete'de yer alan atama kararıyla Erdoğan'ın başkan yardımcılığına Taha Çakmak ve PPK üyeliğine Yusuf Tuna'yı atamasının ardından sığ piyasada dolar/TL 9.19 ile yeni zirveyi görmüştü.

<p>Hafta başından beri yükseliş eğiliminde olan ve 9 lira seviyesini aşan dolar, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.</p>

Hafta başından beri yükseliş eğiliminde olan ve 9 lira seviyesini aşan dolar, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

<p>Saat 21.05'te 9,20 seviyesini gören Dolar/TL, tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.&nbsp;</p>

Saat 21.05'te 9,20 seviyesini gören Dolar/TL, tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. 

<p>Aynı dakikalarda euro ise 10,66'dan işlem görüyor.&nbsp;</p>

Aynı dakikalarda euro ise 10,66'dan işlem görüyor. 

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