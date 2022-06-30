Gözler bugün 14.30'daki OPEC toplantısında

30 Haziran 2022 Perşembe, 13:09

Suudi Arabistan önderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ve Rusya'nın önderliğindeki diğer ihracatçı ülkelerden oluşan OPEC+ ülkelerinin toplantısı bugün TSİ 14.30'da başlayacak. Yarım saat önce de sadece OPEC bakanlarının katıldığı toplantı yapılacak.

Beş OPEC+ delegesi, bu haftaki toplantıda Ağustos ayı için üretim hedeflerinin ele alınacağını ve çok büyük ihtimalle değişiklik yapılmayacağını ifade ettiler. Kaynaklar Eylül ayı üretim politikasının görüşülmeyeceğini de belirttiler.

İki ayrı delege ise Ağustos'tan sonraki üretim politikasının toplantıda ele alınabileceğini, ancak ne adımlar atılacağının şu an itibarıyla belli olmadığını belirttiler.

PİYASALARIN GÖZÜ AĞUSTOS SONRASINDA ÜRETİMDEKİ DEĞİŞİKLİKTEYDİ



OPEC+ ülkeleri haziran başındaki son toplantılarında temmuz ve ağustos'ta üretimi günde 648,000 varil artırmaya karar vermişlerdi. Bu karar ile daha önce üç ayda yapacaklarını açıkladıkları üretim artışını daha kısa bir süreye sığdıracaklarına işaret etmişlerdi.

Bu kararın ardından piyasaların gözü ağustos sonrasında üretimde yapılacak değişikliğe dönmüştü.

Washington, Batılı ülkelerin petrol fiyatlarını düşürmek için aylardır üreticilere uyguladığı baskının sonucunda OPEC+ ülkelerinin ay başında aldığı üretim artış kararını olumlu karşılamıştı.

Küresel piyasalarda ham petrol fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgal etmesinin ardından Batı ülkeleri tarafından uygulamaya alınan yaptırımlar sonucu 2008 yılında görülen zirvelerden sonra en yüksek seviyelerine çıkmıştı.

FİYATLAR VARİL BAŞINA 115 DOLARIN ÜZERİNDE



Petrol fiyatları savaşın etkisiyle elde ettiği kazanımları daralan arz ve OPEC'in ancak kısıtlı üretim artırabileceği endişeleriyle bu hafta bir miktar geri verse fiyatlar varil başına 115 doların üzerinde seyrediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu hafta ABD Başkanı Joe Biden'a, OPEC içinde üretim artırma kabiliyeti bulunan iki ülke olarak görülen Suudi Arabistan ve Birleşmiş Arap Emirlikleri'nin aslında üretim artıracak yeterli kapasiteye sahip olmadığını ifade etmişti.

Biden'ın önümüzdeki ay Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu Ortadoğu ülkelerine düzenleyeceği gezide Riyad'a üretim artırma konusunda baskı uygulaması bekleniyor.