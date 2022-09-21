Gözler bugün Fed'in açıklayacağı faiz kararında
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Fed Başkanı Powell, enflasyonu düşürmek için güçlü bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini belirtirken, faiz artışı için sinyalleri vermişti.
Temmuz ayında politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkaran FED'in son toplantı sonrası alacağı faiz kararı merak ediliyor.
ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yapılacak olan faiz kararı toplantısının tarihi belli oldu. FED eylül ayı faiz kararı toplantısı dün başladı.
FED faiz kararı toplantısının ardından Jerome Powell'ın akşam saat 21.00'da açıklama yapması bekleniyor.
POWELL'DAN FAİZ ARTIŞI SİNYALİ
Powell, Cato Enstitüsü'nün 40. Yıllık Para Konferansı'nda değerlendirmelerde bulundu.
Powell, Fed'in enflasyonu yüzde 2'ye düşürme hedefi doğrultusunda fiyat istikrarı için sorumluluğunu kabul ettiğini belirterek, "Şimdi yaptığımız gibi doğrudan, güçlü bir şekilde hareket etmeliyiz ve iş bitene kadar devam etmeliyiz" diyerek faiz artışına gidileceğinin sinyalini verdi.
BU YIL FAİZİ 225 BAZ PUAN ARTIRDI
Fed bu yıl politika faizini toplam 225 baz puan artırdı. Fed temmuz ayındaki son toplantıda 75 baz puanlık artışa gitmişti.
ENFLASYON YÜKSEK SEYREDİYOR
Yakından izlenen TÜFE verileri, tüketici fiyatlarının ağustosta yüzde 0.1 yükseldiğine, yıllık bazda bakıldığında ise yüzde 8.3 artış kaydettiğine işaret etti.
Verilerin ardından, yatırımcılar tüm yıl boyunca varlık fiyatlarını sarsan sıkılaştırma hamlelerinin daha büyüklerine hazırlık yapıyor.
Dünkü keskin satışların ardından S&P 500 endeksi yüzde 4,3, Nasdaq yüzde 5,2 geriledi. İki endeks de Haziran 2020'den bu yana günlük bazda en büyük düşüşü kaydetti.
ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi yüzde 3,46'ya kadar yükselerek, yaklaşık üç ayın zirve seviyesini kaydetti.
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