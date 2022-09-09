Eylül ayı Fed faiz toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı hangi gün açıklanacak?

09 Eylül 2022 Cuma, 11:24

Yılın 6. Fed faiz kararı toplantısından çıkacak olan karar merakla bekleniyor. Doların seyrini belirleyecek olan Fed faiz kararı toplantısı sabırsızlıkla bekleniyor. Dolar endeksi ABD Hazine tahvil getirilerinde ağustos başından bu yana süregelen ve son günlerde hızlanan yükselişten destek bularak dün gördüğü 110.57 seviyesindeki 20 yılın yeni zirvesine yakın seyretti.

EYLÜL AYI FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed’in Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı 20-21 eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

FED FAİZ KARARINI HANGİ GÜN AÇIKLAYACAK?

Fed faiz kararının 21 Eylül 2022 Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

EYLÜL AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ NE?

Fed Başkanı Jerome Powell Powell, “Şu an yaptığımız gibi hemen, doğrudan ve güçlü bir biçimde harekete geçmemiz gerekiyor. Meslektaşlarım ve ben bu hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız” diye konuştu.

Bank of America Corp., Barclays Plc ve Jefferies LLC stratejistleri bu açıklamaların ardından eylül ayı faiz artış tahminlerini 50 baz puandan 75 baz puana yükseltti. Benzer bir adım önceki gün Goldman Sachs’tan gelmişti. Swap traderları da beşte dört olasılıkla bu ay 75 baz puanlık faiz artışına gidileceğini fiyatlamaya başladı.



















