Gözler eylül ayı enflasyon verisinde

01 Ekim 2022 Cumartesi, 07:00

TÜİK'e göre enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 1.46 artarken yıllık bazda yüzde 80.21 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG)'a göre ise ağustosta yüzde 5.86 artarken yıllık yüzde 181.37'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54.69, yurt içi üretici fiyatları yüzde 105.39 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1.46, Yİ-ÜFE yüzde 2.41 yükseldi.

ERDOĞAN: "HIZLA DÜŞÜRME KABİLİYETİMİZ VAR"



Dolmabahçe Ofisi'nde Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün , ekonomi modeline ve enflayona ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜİK'in açıkladığı resmi rakamlarda bile yüzde 80'e dayanan enflasyon hakkında "Enflasyonun nispeten yüksek seviyeye çıkması bazılarını şaşırtabilir. Ama hızla düşürme kabiliyetimiz var" diyen Erdoğan, "Bizim yaptığımız iş, dünya ve bölgemizde yaşanan gelişmeleri en doğru şekilde analiz ederek kendimize en doğru şekilde yol çizmek olmuştur" ifadelerini kullandı.

BAKAN NEBATİ: "YIL SONUNDA DAHA NET HİSSEDİLMEYE BAŞLANACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yıl sonunda enflasyonda düşüşün daha net hissedilmeye başlanacağını ifade etti ve açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati açıklamasında;

“Çözmemiz gereken sorunların başında Enflasyon geliyor. Bizler, ekonomimizde durgunluğa ve işsizliğe sebebiyet vermeden fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü arttırmak için gereken tüm mücadeleyi kararlılıkla vermeye devam ediyoruz.

Aldığımız tedbirler ve küresel düzeyde yaşanacak normalleşmeyle birlikte enflasyonu da yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren de bu düşüşü daha net hissetmeye başlayacağız. Gıda enfasyonunun halkımız üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için, temel gıda maddelerinde KDV oranlarını indirdik.

Diğer bir güncel müjdemiz de çalışanlara yapılacak elektrik ve doğalgaz ödemelerinden vergi ve prim yükünün kaldırılmasıdır. İşverenlerimiz tarafından 2023 Nisan ayının sonuna kadar çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerini karşılamaları için ödeyecekleri bin TL’yi aşmayan tutarlardan gelir vergisi almayacağız” dedi.

PİYASALARIN ENFLASYON TAHMİNLERİ

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) eylül ayında gıda fiyatları, doğalgaz ve elektrik zamlarının da etkisiyle aylık yüzde 3.8 artması yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan yüzde 84.63'e yükselmesi bekleniyor.

Reuters'ın 11 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette eylül ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 83.5 ila yüzde 85.35 arasında yer alıyor. TÜFE en son Temmuz 1998 döneminde yüzde 85.3 artış kaydetmişti.

Yükselen enflasyona rağmen iktisadi faaliyette ivme kaybının devam ettiğine dikkat çeken TCMB geçen hafta politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 12 seviyesine çekti. Ekonomistler ilk yarıda güçlü büyüyen Türkiye ekonomisinin küresel finansal koşullar sebebiyle büyümenin yılın kalanında yavaşlamasını bekliyorlar.

Ankette aylık enflasyonun ise yüzde 3.75 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor; tahminler yüzde 3.1 ila yüzde 4.1 bandında yer alıyor. Aylık artışın sebebi olarak yaz mevsiminin sona ermesi ile birlikte yükselen gıda fiyatları, doğalgaz ve elektrik zamlarının doğrudan ve dolaylı etkileri gösteriliyor.

Eylül ayı başında elektrik ve doğalgazın birim fiyatına, ithalat fiyatınlarındaki artış nedeniyle abone gruplarına göre yüzde 20 ile yüzde 50 arasında zam yapıldı. Ekonomistler zammın enflasyona etkisinin iki puanı geçebileceğini belirtmişti.

TCMB'nin yılsonu enflasyon tahmini ise yüzde 60.4 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun eylülde bir önceki aya göre yüzde 5.15 arttığını; açlık sınırının ise 7,245 TL ile mevcut asgari ücretin 1,745 TL üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim Pazartesi tarihinde açıklayacak.





