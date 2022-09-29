Bakan Nureddin Nebati'den lira ve enflasyon açıklaması: 'Yeni model olmasaydı birçok sorunla karşılaşacaktık'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde enflasyon ve liraya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Nebati, ekonomi yönetimine ilişkin “Eğer yeni ekonomi modelini uygulamaya almasaydık, bugün enflasyon sorunu ile birlikte büyük olasılıkla bir durgunluk ve buna bağlı birçok sorunla yüz yüze kalacaktık” iddiasında bulundu.
'EN ÖNEMLİ SAC AYAĞI LİRAYA GÜVENİ ARTIRMAK'
Bakan Nebati yaptığı konuşmada yeni modelin en önemli sac ayağının Türk Lirası’na güveni artırmak olduğunu söyledi. TL, son bir aydır her gün değer kaybederken, dolar bugün de rekor tazeledi. Dolar/TL, bugün bir rekor daha kırarak 18,5440 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. TÜİK'e göre, sanayi üretimi temmuzda aylık yüzde 6,2 azalışla 2020 Temmuz'dan bu yana en sert aylık düşüşü kaydetti. Cari açık ise yılın ilk 7 ayında yüzde 168 yükseldi.
Öte yandan Nebati, Hazine ve Maliye Akademisi Başkanlığı'nın kuralacağını belirterek bunun reform ve gelişim dinamiğini sürekli kılacağına inandıklarını aktardı.
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