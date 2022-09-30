AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi açıklandı: Yüzde 73'ü aşacak

30 Eylül 2022 Cuma, 11:53

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,53 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2.15 ve en yüksek yüzde 4.50 aralığında yer aldı.

YÜZDE 84'Ü AŞACAK



Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,53) göre bir önceki ay yüzde 80.21 olan yıllık enflasyonun yüzde 84.26'ya yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,46 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 72.35'den yüzde 73.88'e yükseldi.