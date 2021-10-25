Gözler kabinede, dolarda sert yükseliş ( 25 Ekim 2021 dolarda son durum)

25 Ekim 2021 Pazartesi, 09:09

Reuters'ın görüşlerine başvurduğu iki işlemci de TL'deki değer kaybının diplomatik gerilimle ilgili olduğunu, TCMB'nin para politikası uygulamasına ilişkin endişelerin de TL'de etkili olmaya devam ettiğini belirttiler. Piyasada ayrıca kamu bankalarının faiz indirimlerinin TL'ye etkisi de takip edilmeye başlandı.

Dışişleri Bakanlığı krizin çözülmesi için formül ararken sürecin bugün yapılacak kabine toplantısında netleşmesi bekleniyor.

Gezi ve 15 Temmuz darbe girişimi davaları kapsamında tutuklu bulunan Osman Kavala yaklaşık 4 yıldır tutuklu bulunurken, ABD, Almanya, Fransa, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçilikleri, 18 Ekim’de ortak bir açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

'SUNİ GEREKÇELER YARATMA ÇABASIDIR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 23 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen Şahıs, bu sefer de '10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi emrini' vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!" dedi.

Yabancı yatırımcılar oldukça düşük seviyelere çektikleri TL cinsi varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ediyorlar. Bankacılar yabancı yatırımcı eksikliği göz önüne alındığında TL'nin seyrini görmek için daha çok lokallerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yapacakları işlemlere bakacaklarını belirtiyorlar.

TL'DEKİ DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

TCMB'nin Eylül ayının ilk günlerinde gerçekleşen yatırımcı toplantısında artık çekirdek enflasyona bakacağını ifade etmesi ve faiz indirimlerinin yakın olduğu yönündeki sinyalleri ile TL'de başlayan değer kaybı ise bugüne kadar nedereyse aralıksız devam etti.

Eylül ayına 8.3 civarından başlayan dolar/TL yeni rekor olan 9.85 seviyesine kadar yükseldi. TL, Eylül ayı başından geçen hafta Cuma gününe kadar dolar karşısında yüzde 14 değer kaybederek benzer para birimlerinden açık ara negatif ayrıştı. TL'den sonra en çok değer yitiren Brezilya realinde kayıp yüzde 8'de kaldı. Ruble ise aynı dönemde dolar karşısında yüzde 4'e yakın değer kazandı.

Reuters'ın geçen hafta görüşlerine başvurduğu altı ekonomist de enflasyonun Ekim ayında büyük ihtimalle yüzde 20'yi aşacağını hesapladı. Gerçekleşen enflasyona göre reel olarak yüzde 4'e yakın negatif getiri sağlayan TL'de analistlere göre değer kaybı riski sürüyor.

SINIRLI BİR ALAN KALDI

Birçok bankacı TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirdi. TCMB ise faiz indirimlerine devam yönünde algılanan bir mesaj verdi, ancak bunun için yıl sonuna kadar "sınırlı" bir alanın kaldığını belirtti.

TCMB'nin enflasyondaki yukarı yönlü risklere rağmen faiz indirimlerinin devam edebileceği endişesi, indirime karşı çıktığı belirtilen PPK üyelerinin değiştirilmesi ve dolardaki küresel güçlü seyir dolar/TL'deki yükselişlerin ana nedeni olarak görülüyordu.

Bu gelişmelere bu haftasonu itibarıyla 10 Büyükelçi ile yaşanan diplomatik gerilim ve kamu bankaların ticari kredi faiz indirimi de eklendi.

BATI İLE İLİŞKİLER

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TCMB'nin para politikasına ilişkin belirsizliğe batı ile ilişkilerin bozulması ihtimali de eklendi. Sürecin nasıl ilerleyeceği TL açısından kritik olacak. Bu nedenle resmi açıklamalarla sürecin nasıl ilerleyeceğini TL'de yön belirleyici olacağından takip edeceğiz" dedi ve ekledi:

"Kamu tarafında kredi faizlerinin düşürülmesi piyasada ucuz likitide sağlayacak. Bu kaynağın 2020'de olduğu gibi dövize yönelmesi ihtimali var. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini de yakından takip edeceğiz."

BANKALARIN FAİZ İNDİRİMİ

Kamu bankaları da başta ticari olmak üzere kredi faiz oranlarını da 200 baz puan civarında indirdi. Cumhurbaşkanlığı ekonomi Başdanışmanı ve aynı zamanda Vakıfbank yönetim kurulu üyesi olan Cemil Ertem haftasonu twitter paylaşımında "Kamu bankaları kredi faizlerini merkez bankasının fonlama faizi ( politika faizi) seviyesine çekti!" dedi.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL yeni rekor olan 9.85'e kadar yükselişi ardından 9.80 TL seviyesinde. Euro/TL aynı saatte 11.41, sepet bazında TL 10.5339/10.5696 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise Cuma gününü 460/465 baz puana yükseldi.

GÖZLER KABİNEDE

Diplomatik gerilime ilişkin süreçte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleşecek kabine toplantısı takip edilecek. Veri gündeminde ise Ekim ayına reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını da izlenecek.