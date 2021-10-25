Gözler kabinede, dolarda sert yükseliş ( 25 Ekim 2021 dolarda son durum)
Dolar/TL Cuma gününü 9.6 civarında tamamladıktan sonra Türkiye'nin yaşadığı diplomatik gerilimle gece Asya piyasalarında 9.85 ile yeni rekorunu kırdı. Kur güne ilk işlemlerde ise 9.80 civarında başladı.
Reuters'ın görüşlerine başvurduğu iki işlemci de TL'deki değer kaybının diplomatik gerilimle ilgili olduğunu, TCMB'nin para politikası uygulamasına ilişkin endişelerin de TL'de etkili olmaya devam ettiğini belirttiler. Piyasada ayrıca kamu bankalarının faiz indirimlerinin TL'ye etkisi de takip edilmeye başlandı.
Dışişleri Bakanlığı krizin çözülmesi için formül ararken sürecin bugün yapılacak kabine toplantısında netleşmesi bekleniyor.
Gezi ve 15 Temmuz darbe girişimi davaları kapsamında tutuklu bulunan Osman Kavala yaklaşık 4 yıldır tutuklu bulunurken, ABD, Almanya, Fransa, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçilikleri, 18 Ekim’de ortak bir açıklama yayımlamıştı.
Açıklamada, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.
'SUNİ GEREKÇELER YARATMA ÇABASIDIR'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 23 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen Şahıs, bu sefer de '10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi emrini' vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!" dedi.
Yabancı yatırımcılar oldukça düşük seviyelere çektikleri TL cinsi varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ediyorlar. Bankacılar yabancı yatırımcı eksikliği göz önüne alındığında TL'nin seyrini görmek için daha çok lokallerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yapacakları işlemlere bakacaklarını belirtiyorlar.
TL'DEKİ DEĞER KAYBI SÜRÜYOR
TCMB'nin Eylül ayının ilk günlerinde gerçekleşen yatırımcı toplantısında artık çekirdek enflasyona bakacağını ifade etmesi ve faiz indirimlerinin yakın olduğu yönündeki sinyalleri ile TL'de başlayan değer kaybı ise bugüne kadar nedereyse aralıksız devam etti.
Eylül ayına 8.3 civarından başlayan dolar/TL yeni rekor olan 9.85 seviyesine kadar yükseldi. TL, Eylül ayı başından geçen hafta Cuma gününe kadar dolar karşısında yüzde 14 değer kaybederek benzer para birimlerinden açık ara negatif ayrıştı. TL'den sonra en çok değer yitiren Brezilya realinde kayıp yüzde 8'de kaldı. Ruble ise aynı dönemde dolar karşısında yüzde 4'e yakın değer kazandı.
Reuters'ın geçen hafta görüşlerine başvurduğu altı ekonomist de enflasyonun Ekim ayında büyük ihtimalle yüzde 20'yi aşacağını hesapladı. Gerçekleşen enflasyona göre reel olarak yüzde 4'e yakın negatif getiri sağlayan TL'de analistlere göre değer kaybı riski sürüyor.
SINIRLI BİR ALAN KALDI
Birçok bankacı TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirdi. TCMB ise faiz indirimlerine devam yönünde algılanan bir mesaj verdi, ancak bunun için yıl sonuna kadar "sınırlı" bir alanın kaldığını belirtti.
TCMB'nin enflasyondaki yukarı yönlü risklere rağmen faiz indirimlerinin devam edebileceği endişesi, indirime karşı çıktığı belirtilen PPK üyelerinin değiştirilmesi ve dolardaki küresel güçlü seyir dolar/TL'deki yükselişlerin ana nedeni olarak görülüyordu.
Bu gelişmelere bu haftasonu itibarıyla 10 Büyükelçi ile yaşanan diplomatik gerilim ve kamu bankaların ticari kredi faiz indirimi de eklendi.
BATI İLE İLİŞKİLER
Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TCMB'nin para politikasına ilişkin belirsizliğe batı ile ilişkilerin bozulması ihtimali de eklendi. Sürecin nasıl ilerleyeceği TL açısından kritik olacak. Bu nedenle resmi açıklamalarla sürecin nasıl ilerleyeceğini TL'de yön belirleyici olacağından takip edeceğiz" dedi ve ekledi:
"Kamu tarafında kredi faizlerinin düşürülmesi piyasada ucuz likitide sağlayacak. Bu kaynağın 2020'de olduğu gibi dövize yönelmesi ihtimali var. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini de yakından takip edeceğiz."
BANKALARIN FAİZ İNDİRİMİ
Kamu bankaları da başta ticari olmak üzere kredi faiz oranlarını da 200 baz puan civarında indirdi. Cumhurbaşkanlığı ekonomi Başdanışmanı ve aynı zamanda Vakıfbank yönetim kurulu üyesi olan Cemil Ertem haftasonu twitter paylaşımında "Kamu bankaları kredi faizlerini merkez bankasının fonlama faizi ( politika faizi) seviyesine çekti!" dedi.
DOLARDA SON DURUM
Dolar/TL yeni rekor olan 9.85'e kadar yükselişi ardından 9.80 TL seviyesinde. Euro/TL aynı saatte 11.41, sepet bazında TL 10.5339/10.5696 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise Cuma gününü 460/465 baz puana yükseldi.
GÖZLER KABİNEDE
Diplomatik gerilime ilişkin süreçte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleşecek kabine toplantısı takip edilecek. Veri gündeminde ise Ekim ayına reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını da izlenecek.
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- Baldız fetvasına yurttaşlardan sert tepki
- Otomobil fiyatları sil baştan
- Diriliş Ertuğrul oyuncusu kansere yakalandı
- TÜGVA yemini: Biz Adalar'dayız, Başkomutanımız Erdoğan
- Yargıtay'dan emsal 'asgari ücret' kararı
- Bir parti daha ittifak tercihini açıkladı
- Erdoğan ile damadı karşı karşıya getirecek çıkış
- ‘Yapması gereken susmak’
- Ünlü ekonomist dolardaki asıl tehlikeyi açıkladı
- 'Yalan söylüyorsunuz' deyip üye olmuyorlar