Gözler kamu işçilerine zamda! Erdoğan'ın açıklama yapacağı saat belli oldu
Son dakika haberi... 700 bin kamu işçisinin zammı bugün belli olacak. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 11.30'da kamu işçilerinin zam oranıyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
Kamu işçilerinin toplu sözleşme zammı ile ilgili kritik gün bugün.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul mitinginde kamu işçilerine zam konusuna da değindi. Erdoğan, kamu işçisine zam pazarlığının 9 Mayıs 2023 Salı günü netleşeceğini belirtti.
Erdoğan'ın saat 11:30'da kamu işçilerinin zam oranıyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
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