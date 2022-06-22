Gözler temmuz ayında... 'Asgari ücret zammı ne olabilir?'

22 Haziran 2022 Çarşamba, 07:31

Türkiye'de yurttaşlar ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken, iktidar cephesinden gelen temmuz ayında enflasyon farkı açıklaması asgari ücrete 2. zam yapılacağı beklentisini artırdı.

Dünya yazarı Osman Arolat, "asgari ücrette temmuz zammı tartışmaları"nı köşesinde değerlendirdi. "Asgari ücrette Temmuz zammı tartışmaları yapılıyor. Türk-İş’in 4 kişilik ailenin açlık sınırı rakamını aşabilmek için, net yüzde 45 artış olması gerektiği ve işverenin ödediği 876 liralık primden kamunun vazgeçmesi gerektiği söyleniyor…" ifadelerini kullanan Arolat, "Peki, asgari ücret zammı ne olabilir?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Beklentiler ortaya konulurken; asgari ücretin netinin en az Türk-İş’in 4 kişilik ailenin açlık sınırı 6017 liranın üstünde olması isteniyor. Bu yüzde 10’luk ve 20’lik net artışın üzerinde. Yüzde 10 net artış olursa asgari ücret Temmuz’da 4678 liraya, yüzde 20 artış olursa 5.103 liraya yükselecek. Asgari ücretin netinin açlık sınırını aşabilmesi için Temmuz zammının en az yüzde 45 olması gerekir.

İşveren kesimi Temmuz zammı yapılacaksa, asgari ücretle ilgili ödedikleri 876 liralık primin kamu tarafından karşılanmasını talep ediyor."