Gözler toplantıya çevrildi: Asgari ücrette geri sayım

Yayınlanma: 18.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.12.2023 - 03:00

Asgari Ücret Komisyonu’nun ikinci toplantısında işçi tarafını temsilen beş kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen beş kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, beş kişilik hükümet heyetine ise Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek.

Eğer 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırsa, yeni asgari ücret yüzde 37.7 artışla 15 bin 708 lira olacak. İşçi tarafı henüz rakam dillendirmedi. İşveren ise geçen temmuz ayındaki görüşmelerde sık sık 500 doları (14 bin 500) geçmemesini talep etmişti. Masada temsiliyeti bulunmayan işçi örgütleri 30 bin TL’yi işaret ederken Türk-İş rakam belirtmedi ancak “Açlık sınırı olan 14 bin 250 TL teklif edilirse masadan kalkarız” dedi. Mart ayındaki yerel seçimler ve bu yıl asgari ücrete tek zam yapılması gibi parametreler de hesaba katılınca iktidara yakın isimler sık sık 17 bin TL civarında bir ücreti dillendiriyor.

ÇALIŞAN YÜZDE 45 BEKLİYOR

Öte yandan iş ve işçi bulma platformu Yenibiriş.com’un çalışanlar ve İK yöneticilerinden oluşan bin kişi üzerinde yaptığı beklenti anketine göre katılanların yüzde 86’sı asgari ücrete yüzde 40’ın üstünde bir zam bekliyor. Ankete katılanların yüzde 59’u kendi maaşına zam oranını yüzde 45 olarak beklerken, yüzde 4’lük kesim ise bu oranın yüzde 25’te kalacağı düşüncesinde.