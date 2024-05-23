Gözler yılın 5'inci faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?

Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Ekonomistlerle yapılan anketlerde, bu toplantıda da faiz oranının değişmeyeceği öngörülüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 09:05
Gözler yılın 5'inci faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ardından karar metni ile birlikte faiz kararı belli olacak.

Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'te yılın 5'inci faiz kararını açıklayacak.

Mart ayında politika faizi yüzde 50'ye yükseltilirken, nisan ayındaki toplantıda ise faiz sabit tutuldu. 

EKONOMİSTLER NE BEKLİYOR?

Analistler, bu hafta TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini aktardı.

AA Finans

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Bloomberg HT

Bloomberg HT'nin faiz anketine göre piyasa katılımcıları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağını öngördü.

Morgan Stanley

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley ekonomisti Hande Küçük'ün kaleme aldığı notta TCMB'nin yarınki toplantıda politika faizini yüzde 50'de sabit tutacağı öngörüldü.


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