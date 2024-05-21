Fed Yöneticisi: 'Faiz indirimlerine başlamak için...'

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nde yaptığı konuşmasında faiz indirimlerine başlamak için birkaç ay daha iyi enflasyon rakamları görmesi gerektiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 16:49
Fed Yöneticisi: 'Faiz indirimlerine başlamak için...'
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ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Waller, enflasyonun temel göstergesinin altı aydan beri ilk kez yavaşladığını gösteren Nisan ayı tüketici fiyat rakamlarının, fiyat baskılarının artmadığına dair bir işaret olduğunu söyledi. Waller ayrıca ay içinde perakende satışların daha yumuşak olduğunu ve işgücü piyasasında yavaşlama işaretleri olduğunu belirtti.

En sonki TÜFE verilerinin enflasyonun hızlanmadığına dair güven verici sinyal verdiğini söyleyen Waller, harcama ve işgücü piyasasına ilişkin verilerin para politikasının enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmak için uygun bir ortamda olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Öte yandan Waller fiyatlara ilişkin son verilerin merkez bankasının yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru yalnızca ılımlı bir ilerleme gösterdiğini söyledi.

"Eğer hala profesör olsaydım ve bu enflasyon raporuna bir not vermek zorunda kalsaydım, bu C+ olurdu” diyen Waller, işgücü piyasasında önemli bir zayıflamanın olmaması halinde, para politikası duruşunun gevşetilmesini rahatlıkla destekleyebilmem için birkaç ay daha iyi enflasyon verilerine ihtiyaç duyduklarını belirtti.


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