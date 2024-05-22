Morgan Stanley'den dolar ve faiz tahmini!

Yayınlanma: 22.05.2024 - 12:24

Güncelleme: 22.05.2024 - 12:24

ABD'nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta gerçekleşecek toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 50'de sabit tutacağı öngördü.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, notta "Para Politikası Komitesi'nin dezenflasyon patikasındaki risklere karşı daha fazla faiz artışı için kapıyı açık bırakmasını bekliyoruz" ifadesine yer verildi.

Ayrıca TCMB'den ek likidite adımları beklendiğini belirtilen notta, "Politika faizinin bankalar arası faize ve daha geniş finansal koşullara aktarımını desteklemek için zorunlu karşılık oranlarındaki artış gibi ek likidite önlemlerinin alınmasını bekliyoruz" ifadesine yer verildi.

YIL SONU BEKLENTİSİ

Raporda, dolar/TL için yıl sonu beklentisinin 36 olduğu belirtildi. Yüksek ve yapışkan hizmet enflasyonu ve iç talebin dirençli seyretmesi gibi faktörlerle yıllık enflasyon tahmininin de yüzde 43,4 olarak korunduğu belirtildi.

TCMB'nin kasım ayına kadar faizi bu seviyede tutacağı, yıl sonunda ise 2 faiz indirimiyle yüzde 45'e düşürüleceği öngörüldü.