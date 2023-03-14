Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (14 Mart 2023)

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 10:45

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 11:03

Altın, ABD bankacılık sisteminde şok etkisi yaratan SVB'nin iflasının yanı sıra Hazine getirilerinde düşüş ve zayıflayan dolarla birlikte yaşadığı yüzde 5'lik yükseliş sonrası durgun seyrediyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, 1.168 lira ile 2 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 2,4 artışla 1.167 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün saat 10.40 itibarıyla 1.166 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.910 lira, Cumhuriyet altını da 7.750 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Dün yüzde 2,5 artışla günü 1.914 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 1.912 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle risk algısının yüksek seyrettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda dün bir ara ABD Merkez Bankası'nın (Fed) senenin devamında faiz artırmayacağına yönelik beklentiler öne çıksa da, yeni günde gelecek hafta yapılacak toplantıda yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği öngörülüyor.

Analistler, Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.930 doların direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.