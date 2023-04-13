Gram altın tarihi zirveyi yeniledi! Çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (13 Nisan 2023)
Son dakika haberleri... Altın, ABD’de zayıf enflasyonun Fed’in parasal sıkılaştırma döngüsünün sona yaklaştığına dair umutları artırmasının ardından dolarda zayıflamanın sürmesiyle yükselişini üçüncü güne taşıdı. Öte yandan gram altın da dün kırdığı rekor seviyeyi yenileyerek 1261.04 TL seviyesini gördü.
Altının ons fiyatı dün günü 2.015 dolardan tamamlamasının ardından, bugün yüzde 0,45 değer kazancıyla 2.024 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarındaki resesyon endişesinin altın fiyatlarını desteklediğini belirtti.
Gram altın 1.260 liranın üzerine çıktı, yeni rekor seviye test edildi. Çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.350 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının ons fiyatı dün günü 2.015 dolardan tamamlamasının ardından, bugün yüzde 0,45 değer kazancıyla 2.024 dolardan işlem görüyor
Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış yıllık bazda yüzde 6'dan yüzde 5'e azalarak beklentileri geride bıraktığını belirten analistler, çekirdek TÜFE'deki artışın yüzde 5,5'ten 5,6'ya çıkmasının gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri arttırdığını bildirdi.
Para piyasalarında Fed'in gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler ise yüzde 70 seviyesinde fiyatlanmayı sürdürdü.
Analistler, bugün ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların ise direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'yla görüşen Sinan Oğan'dan açıklama
- HÜDA PAR cumhuriyet rejimini hedef aldı!
- Hem Erdoğan'a hem de partisine kötü haber
- Savcı bey, geliyorum, bu yazıyı da ekleyin
- Devrimcilerden çok sert yanıt!
- Bahçeli'yi rahatsız eden adaylık
- Mustafa Destici'den Erkan Baş için 'ırkçı' açıklama!
- İYİ Parti'den yeni seçim kampanyası videosu
- Seçim sonrasına ilişkin faiz ve dolar tahmini
- Serap Yazıcı kimdir? Serap Yazıcı nereli, kaç yaşında?