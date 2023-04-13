ABD’de üretici enflasyonu martta geriledi... Altın Euro rekor tazeledi!

ABD'de üretici fiyatları martta yüzde 0,5 oranında geriledi. Bu verinin ardından altın fiyatları rekor tazeledi. Dolar endeksi de geriledi ve Euro/dolar paritesi 1,1053 ile bir yılın zirvesini gördü. Euro/TL’de rekorunu tazeledi.

AA
Yayınlanma: 13.04.2023 - 16:23
ABD’de üretici enflasyonu martta geriledi... Altın Euro rekor tazeledi!
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ABD’de üretici fiyatları martta aylık bazda yüzde 0,5 geriledi ve beklentilerin altında kaldı. Beklenti, şubatta aylık yüzde 0,1 gerileyen üretici fiyat endeksinin aynı kalması yönündeydi.

Şubat ayında yüzde 4,6 olan yıllık üretici enflasyonu, martta yüzde 2,7’ye geriledi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin yıllık üretici enflasyonu için ortalama beklentisi yüzde 3 idi. Gerçekleşme, beklentinin altında oldu.

DOLAR GERİLEDİ, ALTIN YÜKSELDİ

Verinin ardından altın fiyatları yükseldi. Ons altın fiyatı 2 bin 45 dolara kadar yükseldi.

Gram altında da 1270 TL ile rekor tazelendi.

Euro/TL’de de 21.39 ile rekor kırıldı.

ABD’de üretici fiyatlarındaki gerileme, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayısta 25 baz puanlık faiz artışıyla zirveyi göreceği ve sonrasında faiz indirimlerinin başlayabileceği beklentilerini arttırdı.

PARİTE BİR YILIN ZİRVESİNDE

Verinin ardından dolar endeksi de geriledi ve Euro/dolar paritesi 1,1053 ile bir yılın zirvesini gördü.

 


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