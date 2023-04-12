Gram altın tarihi rekor kırdı

Yayınlanma: 12.04.2023 - 15:59

Güncelleme: 12.04.2023 - 16:27

ABD’deki banka iflaslarının psikolojik etkisi piyasada devam ediyor. Küresel piyasada ons altının 2 bin doların üzerini görmesi iç piyasada gram altına yükseliş olarak yansıdı.

Ons altındaki artışa dolar kurundaki hareketlilik de eklenince gram altın 1260 liraya ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi.

İç piyasada gram altın 1260 lira olurken çeyrek altın 2 bin 115 liradan, yarım altın 4 bin 220 liradan, tam altın 8 bin 440 liradan ve Cumhuriyet altını 8 bin 640 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda altın fiyatları Fed’in faiz kararlarının etkisiyle sert hareketler sergiliyor.

Fed bu yılın üçüncü faiz kararını 3 Mayıs’ta duyuracak.

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından dikkatler Fed tutanaklarına çevrildi.

Fed yetkilileri bir sonraki faiz kararı hakkında farklı görüşler belirtse de geçtiğimiz cuma günü yayımlanan güçlü istihdam raporu şahin bir Fed hamlesi için beklentileri artırdı.

Bu hafta sonunda açıklanacak olan perakende satış verileri de parasal sıkılaştırma politikalarının gidişatı hakkında ek ipuçları sunabileceği belirtiliyor.