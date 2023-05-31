Son dakika... Dolar fırladı, gram altında tarihi zirve!

Yayınlanma: 31.05.2023 - 09:01

Güncelleme: 31.05.2023 - 09:25

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yatay bir seyir izliyor. Ancak Dolar/TL'nin tarihi zirvesini görmesi, gram altını da etkiledi ve rekor geldi.

Dolar/TL sabaha karşı düşük hacimli piyasada 20.90'ı aştı. Aynı saatlerde doların TL karşısında yükselmesi nedeniyle gram altın ilk kez 1320 liraya yükseldi.

Dolar/TL sabah saatlerinde 20.63'e gerilerken, gram altın da 1304 liraya çekildi.

Altının ons fiyatı ise dün 1945 dolardan 1959 dolara yükseldi. Sabah saatlerinde de bu seviyeden işlem gördü.