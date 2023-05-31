Son dakika... Dolar fırladı, gram altında tarihi zirve!
Türkiye'nin kaderini belirleyen seçimlerin ardından piyasalarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dolar/TL'de tarihi zirveye ulaşılması yurtiçinde altın fiyatlarında rekoru beraberinde getirdi. Gram altın 1320 lirayı gördü. Gram altın saat 09.00 itibarıyla 1304 seviyelerinde işlem görüyor.
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yatay bir seyir izliyor. Ancak Dolar/TL'nin tarihi zirvesini görmesi, gram altını da etkiledi ve rekor geldi.
Dolar/TL sabaha karşı düşük hacimli piyasada 20.90'ı aştı. Aynı saatlerde doların TL karşısında yükselmesi nedeniyle gram altın ilk kez 1320 liraya yükseldi.
Dolar/TL sabah saatlerinde 20.63'e gerilerken, gram altın da 1304 liraya çekildi.
Altının ons fiyatı ise dün 1945 dolardan 1959 dolara yükseldi. Sabah saatlerinde de bu seviyeden işlem gördü.
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