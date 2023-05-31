2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son dakika... Dolar fırladı, gram altında tarihi zirve!

Türkiye'nin kaderini belirleyen seçimlerin ardından piyasalarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dolar/TL'de tarihi zirveye ulaşılması yurtiçinde altın fiyatlarında rekoru beraberinde getirdi. Gram altın 1320 lirayı gördü. Gram altın saat 09.00 itibarıyla 1304 seviyelerinde işlem görüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 09:01
Son dakika... Dolar fırladı, gram altında tarihi zirve!
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Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yatay bir seyir izliyor. Ancak Dolar/TL'nin tarihi zirvesini görmesi, gram altını da etkiledi ve rekor geldi.

Dolar/TL sabaha karşı düşük hacimli piyasada 20.90'ı aştı. Aynı saatlerde doların TL karşısında yükselmesi nedeniyle gram altın ilk kez 1320 liraya yükseldi.

Dolar/TL sabah saatlerinde 20.63'e gerilerken, gram altın da 1304 liraya çekildi.

Altının ons fiyatı ise dün 1945 dolardan 1959 dolara yükseldi. Sabah saatlerinde de bu seviyeden işlem gördü.


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