Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (23 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 23.05.2023 - 10:32

Güncelleme: 23.05.2023 - 11:18

Altın, ABD'de borç tavanı krizi görüşmelerine dair gelen olumlu sinyaller ve Fed yetkililerinden gelen sıkılaşmanın bitmemiş olabileceğine dair açıklamalarla düşüşünü ikinci güne taşıdı.

Dün altının ons fiyatındaki değer kaybına paralel düşen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 1.257 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 1.248 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altınıda 8.300 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,3 düşüşle 1.972 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 1.956 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'deki borç krizine ilişkin ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin ülkenin temerrüde düşmesinin bir opsiyon olmadığı konusunda anlaştıklarını duyurmasının risk algısını azalttığını belirterek, bu durumun altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, dün de sözle yönlendirmelerine devam ettiğini aktaran analistler, Banka'nın en "şahin" üyelerinden St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın, Fed'in politika faizinde bu yıl belki 50 baz puan daha artış yapmak zorunda kalabileceğini söylediğini hatırlattı.

Analistler, bugün dünyada açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine dikkati çekerek, bu verilerden ekonomik aktiviteye ilişkin alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırabileceğini vurguladı.

Bugün ayrıca, ABD'de yeni konut satış verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.950 doların destek, 1.960 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.