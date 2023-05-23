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'Ayarı düşük' altınla dolandırıcılık yapanlara operasyon

İstanbul'da imalat atölyelerinde basılan ayarı düşük altınları kuyumculara bozdurarak sahtecilik ve dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 7 şüpheliden 5'i eş zamanlı operasyonla yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 23.05.2023 - 10:07
'Ayarı düşük' altınla dolandırıcılık yapanlara operasyon
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen ihbarlar ve Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul genelinde altın imalat atölyelerinde ayarı düşük sahte altın, bilezik ve takı malzemeleri basıldığı tespit edildi.

Sahte altınları farklı ilçelerde bulunan kuyumculara bozdurarak, piyasaya sürdükleri tespit edilen şüpheliler hakkında “Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik" ve “Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 9 eylem gerçekleştirildiği belirlendi. Savcılığın talimatı üzerine 1’i Kocaeli, 6’sı İstanbul'da olmak üzere 7 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 


altın Operasyon

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