Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (23 Şubat 2023)

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 11:15

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 11:15

Son dönemde zayıf bir performans gösteren altına son darbe Fed tutanaklarından geldi.

Tutanaklarda sıkılaşmanın bir süre daha devam edeceği mesajı spot piyasada altının 1.824 doların altını test etmesine neden oldu.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,55 azalışla 1.107 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,36 artışla 1.111 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.820 lira, Cumhuriyet altını da 7.390 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,55 değer kaybederek günü 1.825 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda yüzde 0,27 artışla 1.830 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayımlanan toplantı tutanaklarının, bankanın faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişelerini artırdığını bildirdi.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının beklenildiğini aktaran analistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 8'e indirmesinin beklendiğini söyledi.

Analistler, bugün ayrıca Euro bölgesinde enflasyon ve ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.