Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (27 Mart 2023)
Altında Fed cephesinden gelen enflasyona ilişkin vurgular yeni haftanın ilk işlem gününde fiyatlamalar üzerinde baskı yarattı. Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.210 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altın Fed yetkililerinin son yorumları sonrasında yeni haftaya düşüşle girdi.
Cuma günü, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, yüzde 0,57 azalarak günü 1.213 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 1.210 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.980 lira, Cumhuriyet altını da 8.040 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Cuma günü 1.979 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,35 azalışla 1.972 dolardan alıcı buluyor.
Küresel ölçekte bankacılık sistemine ilişkin devam eden endişeler ve yeniden gündeme gelen resesyon korkusu varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.
Analistler, bankacılık krizine ilişkin haber akışının hafta boyunca yatırımcıların odağında olacağını belirterek, Fed üyelerinin konuşmalarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.
Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların destek, 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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