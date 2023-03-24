Gram altın yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (24 Mart 2023)

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 10:15

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 10:21

Altın önceki iki seansta neredeyse yüzde 3 yükselmesi sonrası yatırımcıların Fed’in para politikasına ilişkin karmaşık sinyalleri değerlendirmesiyle yatay seyretti.

Sabah saatlerinde 1.994 doları gören ons altın sonrasında 1.985 dolar seviyesine kadar çekildi. Gram altın tarafında da 1.233 TL ile rekor denemesi gerçekleşirken fiyatlama 1.220 TL sınırının altında dengelendi.

Değerli metal bankacılık krizi kaynaklı endişeler dolayısıyla güvenli liman talebi görmeyi sürdürüyor.

Öte yandan tahvil getirileri de düşüşünü üçüncü güne taşıyarak faiz getirisi olmayan altına destek sağladı.