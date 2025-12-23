Gram altın fiyatları durdurulamıyor: Yeniden rekor üstüne rekor kırdı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 23 Aralık 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları salı günü yeniden rekor seviyelere ulaştı. ABD’nin Venezuela petrolü taşıyan tankerleri hedef alan adımları ile artan jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman talebini güçlendirdi. Gümüş ise tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ALTINDA YENİ ZİRVE, GÜMÜŞ TARİHİ SEVİYEDE Spot altın, yüzde 1,2 yükselişle ons başına 4 bin 497 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ABD vadeli altın kontratları da şubat teslimi için yüzde 0,74 primle 4 bin 502,30 dolar seviyesinden işlem gördü.

Spot gümüş ise yüzde 1,3 artışla 70 dolara yükseldi. Bu seviye, gümüş fiyatlarında tarihi zirve olarak kayda geçti.

GRAM ALTIN NE KADAR? Küresel piyasalarda ons altının kırdığı rekorların ardından, Türkiye’de de gram altın fiyatı tarihi seviyelere çıktı. Gram altın, yüzde 1,4 artışla 6 bin 192 lira seviyesine yükseldi.

ALTIN YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 70 YÜKSELDİ Altın, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 70 değer kazanarak ilk kez 4 bin 400 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bu yükselişte artan jeopolitik ve ticari gerilimler, merkez bankalarının güçlü altın alımları ve ABD’de gelecek yıl faiz indirimlerine yönelik beklentiler etkili oldu.

GÜMÜŞ, ALTINI GERİDE BIRAKTI Gümüş fiyatları, yıl genelinde yüzde 140’a varan yükselişle altını açık ara geride bıraktı ve 70 dolar eşiğine dayandı.

VENEZUELA PETROLÜ GERİLİMİ PİYASALARI ETKİLEDİ ABD Sahil Güvenliği, bu ay yaptırımlar kapsamında Venezuela petrolü taşıyan bir süper tankere el koydu. Hafta sonunda ise Venezuela bağlantılı iki geminin daha durdurulmaya çalışıldığı açıklandı. Bu gemilerden birinin yaptırım altındaki boş bir tanker, diğerinin ise Çin’e giden, yaptırıma tabi olmayan ve tam yüklü bir tanker olduğu belirtildi. Söz konusu gelişmeler, enerji arzına ilişkin endişeleri artırarak güvenli liman talebini destekledi.

FED FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINI DESTEKLİYOR Piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek yıl iki faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentiler korunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın olası halefleri arasında gösterilen Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, geçen hafta yaptığı açıklamada faiz indirimleri için hala alan olduğunu ifade etti. Faiz getirisi olmayan altın gibi varlıklar, düşük faiz ortamlarında daha cazip hale geliyor.

DOLAR ZAYIFLADI, DEĞERLİ METALLER GÜÇLENDİ ABD Doları, diğer büyük para birimleri karşısında yaklaşık bir haftanın en düşük seviyelerine yakın seyretti. Doların zayıflaması, dolar bazında fiyatlanan değerli metalleri yabancı yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 6 bin 176 TL

6 bin 176 TL Çeyrek altın: 10 bin 151 TL

10 bin 151 TL Cumhuriyet altını: 40 bin 405 TL

40 bin 405 TL Ons altın: 4 bin 486 dolar