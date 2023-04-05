Gram altın güne rekorla başladı! (5 Nisan 2023)

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 09:25

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 09:25

Ons altın 2 bin dolar bandının üzerinde işlem görürken, gram altın da 1251 lira ile rekor tazeledi.

Spot piyasada altın satış fiyatları;

Çeyrek altın 2 bin 101 lira

Yarım altın 4 bin 203 lira

Cumhuriyet 8 bin 373 lira

Gremse altın 20 bin 627 liradan el değiştiriyor.