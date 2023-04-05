Gram altın güne rekorla başladı! (5 Nisan 2023)
Gram altın bin 251 lirayla güne tarihi rekorunu kırarak başladı.
Ons altın 2 bin dolar bandının üzerinde işlem görürken, gram altın da 1251 lira ile rekor tazeledi.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Çeyrek altın 2 bin 101 lira
Yarım altın 4 bin 203 lira
Cumhuriyet 8 bin 373 lira
Gremse altın 20 bin 627 liradan el değiştiriyor.
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