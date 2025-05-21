Gram altın için bayram öncesi kritik uyarı: Uzman isim beklentilerini paylaştı!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve döviz piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip ederek değerlendirmelerde bulundu. 6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı öncesi yatırımcılara önemli uyarılar yaptı.

PİYASALARDA SAKİNLİK HAKİM

Uzman isim, piyasalarda şu anda gözle görülür bir hareketlilik olmadığını vurgularken, “” açıklamasında bulundu.

BORSA İÇİN ORTA VE UZUN VADELİ TAVSİYE

Borsa İstanbul’daki hareketliliğe dair yorum yapan Memiş, “” dedi.

DOLAR VE ALTINDA İKİNCİ YARI TAHMİNLERİ

Memiş, dolar ve altın cephesindeki durağan seyri geçici olarak değerlendirdi. Doların şu an için 38,87 TL seviyesinde olduğunu belirten uzman isim, yılın ikinci yarısında ise 40-45 TL bandının takip edileceğini öngördü. Bayram öncesinde TL’ye duyulan nakit ihtiyacının dövize olan talebi azaltacağını da sözlerine ekledi.

GRAM ALTINDA 3. DALGI BEKLENİYOR

Gram altın fiyatlarında kısa vadeli geri çekilmelere dikkat çeken Memiş, “” değerlendirmesinde bulundu.

GÜMÜŞ YATIRIMCILARINA MESAJ

Gümüş tarafında da yatırımcılara seslenen Memiş, ons fiyatın 32.62 dolara ulaştığını ve kısa vadede 31.80 doların destek seviyesi olarak görüldüğünü söyledi. “” diyerek yatırımcılara önemli bir mesaj verdi.

BAYRAM ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Memiş, yatırımcıları Kurban Bayramı öncesinde nakit ihtiyacına karşı uyardı: “Bayramdan önce nakit hazırlığınızı yapın. Fiyatlara güvenmeyin. Bayrama 2-3 gün kala bekleyip bozdururum diye düşünenler varsa, bir hafta kala hem makas aralığını açarlar hem de fiyatları geri çekerler.”

GRAM ALTINDA 4500 TL HEDEFİ

Gram altın tarafında yılın ikinci yarısı için 4500 TL hedefinin belirlendiğini vurgulayan Memiş, “” diyerek yatırımcılara stratejik bir yol haritası sundu.

*HABERDE YER ALAN UZMAN GÖRÜŞÜ VE DEĞERLENDİRMELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.