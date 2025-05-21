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Gram altın için bayram öncesi kritik uyarı: Uzman isim beklentilerini paylaştı!

Gram altın için bayram öncesi kritik uyarı: Uzman isim beklentilerini paylaştı!

21.05.2025 12:55:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Gram altın için bayram öncesi kritik uyarı: Uzman isim beklentilerini paylaştı!

İslam Memiş, Kurban Bayramı öncesi altın, dolar ve borsa piyasalarına dair önemli uyarılar yaptı. Piyasalarda genel olarak sakin bir seyir hakimken yatırımcılara dikkatli olmaları tavsiye edildi. Bayram öncesi nakit ihtiyacına karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve döviz piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip ederek değerlendirmelerde bulundu. 6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı öncesi yatırımcılara önemli uyarılar yaptı.

PİYASALARDA SAKİNLİK HAKİM

Uzman isim, piyasalarda şu anda gözle görülür bir hareketlilik olmadığını vurgularken, “Piyasalarda şu anda sakin bir seyir var. Bu hafta Rusya-Ukrayna görüşmesi takip edildi, buradan haber akışı çıkabilir mi diye takip edildi. Trump olumlu geçtiğini söyledi ancak sonuçta bir şey çıkmadığı için piyasalar bunu havada kalan bir görüşme olarak değerlendirdi” açıklamasında bulundu.

BORSA İÇİN ORTA VE UZUN VADELİ TAVSİYE

Borsa İstanbul’daki hareketliliğe dair yorum yapan Memiş, “Borsa tarafında yeni operasyonlar yapıldı. Borsa tarafında 9553 puan seviyesi var. Kısa vadede 9850 direnci var. Psikolojik direnç seviyesi 10 bin puan seviyesi. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar borsayı değerlendirmeyi düşünebilir. 6 ay bekleme süresi olan yatırımcılar borsayı değerlendirmeli” dedi.

DOLAR VE ALTINDA İKİNCİ YARI TAHMİNLERİ

Memiş, dolar ve altın cephesindeki durağan seyri geçici olarak değerlendirdi. Doların şu an için 38,87 TL seviyesinde olduğunu belirten uzman isim, yılın ikinci yarısında ise 40-45 TL bandının takip edileceğini öngördü. Bayram öncesinde TL’ye duyulan nakit ihtiyacının dövize olan talebi azaltacağını da sözlerine ekledi.

GRAM ALTINDA 3. DALGI BEKLENİYOR

Gram altın fiyatlarında kısa vadeli geri çekilmelere dikkat çeken Memiş, “Gram altın TL fiyatında da 4160 lira seviyesi görülmüştü. 4124 lira gram altın fiziki altın tarafında. Burada tekrar 4100 lira altına sarkmaları takip etmeyi sürdüreceğim. Ondan sonra 3. dalış dediğim 4000 lira altına sarkmalar bizi bekliyor olacak” değerlendirmesinde bulundu.

GÜMÜŞ YATIRIMCILARINA MESAJ

Gümüş tarafında da yatırımcılara seslenen Memiş, ons fiyatın 32.62 dolara ulaştığını ve kısa vadede 31.80 doların destek seviyesi olarak görüldüğünü söyledi. “Gümüşün gramı 40 lira 69 kuruş. 40 lira altını ucuz değil, bedava olarak görmeyi sürdüreceğim” diyerek yatırımcılara önemli bir mesaj verdi.

BAYRAM ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Memiş, yatırımcıları Kurban Bayramı öncesinde nakit ihtiyacına karşı uyardı: “Bayramdan önce nakit hazırlığınızı yapın. Fiyatlara güvenmeyin. Bayrama 2-3 gün kala bekleyip bozdururum diye düşünenler varsa, bir hafta kala hem makas aralığını açarlar hem de fiyatları geri çekerler.”

GRAM ALTINDA 4500 TL HEDEFİ

Gram altın tarafında yılın ikinci yarısı için 4500 TL hedefinin belirlendiğini vurgulayan Memiş, “Altında 3. dalışı beklemeye devam ediyoruz. Mayıs ayı sonunda bu işi tamamlayacağız. Herkes ne almak istiyorsa bitirmeli. Şu anda 3. dalış geldikten sonra alım işlemi bitecek. Ana trend olan gram altında 4500'e odaklanacağız artık. Şu anda sadece izleyerek 3. dalışı izlemeye devam ediyoruz” diyerek yatırımcılara stratejik bir yol haritası sundu.

*HABERDE YER ALAN UZMAN GÖRÜŞÜ VE DEĞERLENDİRMELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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