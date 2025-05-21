Evi görmeden kapora yatıranlar dikkat: Dolandırıcılık vakaları çoğalıyor!

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaz aylarında gayrimenkul satış ve kiralamalarında artışla birlikte dolandırıcılık vakalarının da çoğaldığını belirtti.

Şahin, bazı dolandırıcıların kendilerine ait olmayan konutların görsellerini internetten temin edip sosyal medyada paylaştığını söyledi. İlanlara yoğun talep olduğunu ileri sürerek tüketicilerden evi görmeden kapora veya toplu kira bedeli talep ettiklerini anlattı.

BELGESİ YOKSA BÜYÜK İHTİMALLE DOLANDIRICIDIR

Konut kiralarında yaşanan artışın dolandırıcılar için fırsat yarattığını ifade eden Şahin, tüketicilere konut kiralama ve satış işlemlerinde evi görmeden para göndermemeleri uyarısında bulundu.

Şahin, konut işlemlerinin Ticaret Bakanlığından yetki belgesi almış kişilerle yapılması gerektiğini şöyle aktardı:

"Artık satış ve kiralama yetkisi tamamen Ticaret Bakanlığında. Sertifika ve belge alan kişilerle yapılacak işlemler güvenlidir. Aksi halde dolandırılma riski yüksek. Sosyal medyadan konut alımı ya da kiralamada kapora vermeye kalkmayın. Bu kesinlikle dolandırıcılıkla sonuçlanır ve paranız geri dönmez.

Sosyal medya üzerinden dolandırıcıları yakalamak zordur. Kiralama veya satın alma öncesinde Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi Sorgulama (TTBS) sisteminden muhatabınızın belge durumunu kontrol edin. Önce kişinin kim olduğunu, ardından belgesinin olup olmadığını öğrenin. Böylece kapora verirken içiniz rahat olur. Belgesi yoksa büyük ihtimalle dolandırıcıdır. Aksi halde büyük sorunlarla karşılaşırsınız" dedi.

YETKİ BELGESİNİ ISRARLA SORALIM

Şahin, kiralanacak veya satın alınacak yerin iyi araştırılması gerektiğine vurgu yaparak, aracı kişinin yetkili olup olmadığının da önemli olduğunu söyledi.

Ön ödeme yapılırken ciddi miktarların söz konusu olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Kiralanacak ya da satın alınacak yerde kapıyı açan kişiye, 'Yetkili misiniz yoksa sahibi misiniz?' diye sormaktan çekinmeyin. Vereceğiniz para ciddi bir meblağ. 'Yetkiniz var mı, kartınızı veya yetki belgenizi görebilir miyim? İşletmenize gidebilir miyiz?' gibi soruları sormak sorun olmaz.

Sormazsanız ileride sorun yaşarsınız. Piyasada belgesi olmayan satıcı çok. Belgesi olan kişiler rahatlıkla gösterebilir. Sosyal medyadaki kapora dolandırıcılığına karşı dikkatli olun, uzak durun ve yetki belgesini mutlaka talep edin. Göstermiyorlarsa uzaklaşın" dedi.