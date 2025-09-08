Gram altın rekor üstüne rekor kırıyor: Yükselişi durdurulamıyor!

Gram altın 4.760,67 liradan işlem görerek güne başlamıştı. Gün içinde hem gram altın hem de ons altın tarihi zirvelerine ulaştı. Ons altın 3.610 doları, gram altın ise 4.800 lirayı geçti. Böylece gram altın rekor kırmış oldu.

An itibarıyla bir gram altın 4.800,02 liradan ilerlerken, spot altın ons başına 3.621 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI NASIL HESAPLANIYOR?

Ons, İngiliz ağırlık birimi olarak altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanmasında kullanılıyor. 1 ons, 31,10 grama eşdeğer.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki ons altın fiyatı 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuru ile çarpılıyor. Bu hesaplama, gram altının lira bazındaki değerini veriyor.