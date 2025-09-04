Gram altın tarihi seviyede: Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Eylül 2025 Perşembe altın fiyatları…

Altının ons fiyatı önceki gün 3540 dolara çıkarak zirve görmesinin ardından dün 3 bin 565 dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı. Yurtiçinde ise ons altın ve dolar kurunun etkisiyle hesaplanan gram altın sabah saatlerinde 4 bin 695 TL seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini gördü. Bu kez yalnızca ons altının değil, dolar kurundaki yükselişin de etkisiyle tırmanan gram altın yılbaşından bu yana yüzde 58 değer kazandı.

FED VE JEOPOLİTİK GERİLİMLER ALTINI DESTEKLİYOR Piyasalar, Fed’in 17 Eylül’deki toplantısında faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıyor. Bu beklenti altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklerken, Ukrayna ve İran başta olmak üzere artan jeopolitik gerilimler de değerli metallere talebi güçlendiriyor. ABD’de Donald Trump yönetiminin Fed üzerindeki baskıları, ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve merkez bankalarının altına artan ilgisi fiyatları yukarı çeken diğer faktörler arasında öne çıkıyor.

‘RALLİNİN ŞİDDETİ ARTABİLİR’ DEĞERLENDİRMESİ Bahçeşehir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Rahmi İncekara, ABD’de açıklanacak istihdam verilerinin altın fiyatları için kritik olabileceğini vurguladı. İncekara, “Zayıf bir tarım dışı istihdam verisi, değerli metalleri destekleyebilir” dedi.

Fed’in 50 baz puanlık olası büyük faiz indirimi ihtimaline dikkat çeken İncekara, “Büyük bir faiz indirimi, kıymetli metallerdeki ralli fırtınasının şiddetini artırabilir. Altın fiyatları da tıpkı gümüş gibi, Fed’in faiz indirimi yapacağına dair artan beklentilerin ardından yükseldi. Altın zirveye ulaştı. ABD’de ons altın tarafında yaşanan yükseliş, içeride altının gram fiyatına da yansıdı. Ayrıca, ABD Temyiz Mahkemesi’nin, Trump tarifelerini ‘yasadışı’ olarak ifade etmesi dolar üzerinde baskı yaratarak, altının prim yapmasını sağladı” ifadelerini kullandı.

PİYASALARDA SATIŞ BASKISI ABD ekonomisine ilişkin mali kaygılar küresel piyasaları, yurtiçinde ise siyasi gündemin yoğunluğu Borsa İstanbul’u negatif etkiledi. Federal Temyiz Mahkemesi’nin ABD yönetiminin gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı bulması, Trump’ın açıklamalarıyla birlikte piyasalardaki endişeleri artırdı.

PİYASALARDA SATIŞ BASKISI ABD ekonomisine ilişkin mali kaygılar küresel piyasaları, yurtiçinde ise CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesiyle başlayan siyasi yoğunluk Borsa İstanbul’u negatif etkiledi. Federal Temyiz Mahkemesi’nin ABD yönetiminin gümrük vergilerinin çoğunu yasadışı bulması, Trump’ın açıklamalarıyla birlikte piyasalardaki endişeleri artırdı.

Trump, tarifeler konusunda Yüksek Mahkeme’ye başvurmayı düşündüklerini belirterek, “Bugün borsa bu nedenle düşüşte çünkü piyasa tarifeleri istiyor” dedi.

Analistler, Yüksek Mahkeme’nin tarifeleri iptal etmesi halinde ABD ekonomisinin gümrük gelirlerini geri ödemek zorunda kalabileceğine ve bunun da bütçe açığını büyütebileceğine dikkat çekiyor.

Küresel ölçekte artan siyasi belirsizlikler, enflasyon kaygıları ve ABD ekonomisindeki mali riskler birleşerek tahvil piyasalarında satış baskısını güçlendirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 674 TL

4 bin 674 TL Çeyrek altın: 7 bin 694 TL

7 bin 694 TL Cumhuriyet altını: 30 bin 634 TL

30 bin 634 TL Ons altın: 3 bin 531 Dolar