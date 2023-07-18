Gram altında rekor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 18 Temmuz 2023 altın fiyatları...

Yayınlanma: 18.07.2023 - 11:20

Güncelleme: 18.07.2023 - 11:20

Altın, Fed’in parasal sıkılaştırma döngüsünde sona yaklaştığına dair işaretlerleri değerlendirmesiyle ve Dolar/TL'deki yükselişin devam etmesiyle altın yükseldi.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1.656 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı,zirveyle başlamasının ardından saat 11.16 itibarıyla 1.696 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.802 lira, Cumhuriyet altınıda 11.158 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.962 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay politika faizini 25 baz puan artırarak "şahin" adımlarına son verebileceği öngörülerinin güçlenmesiyle güvenli liman olarak görülen altına talebin arttığını ifade etti.

Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini aktaran analistler, bu durumun varlık fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğünü bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.980 ve 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.